Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2991

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Den Auftakt macht eine Sängerin, die schon Hans Rosenthal regelmäßig im Sonntagsrätsel spielte und die sozusagen zum unverrückbaren Inventar der Sendung gehört. 1967 erschien ihr Album „Halt mich fest“. Das fünfte Stück darauf heißt „Samtbraune Augen“. Ella Fitzgerald bezeichnete sie mal als „beste Sängerin ohne Stimme“.

Der sechste Buchstabe aus dem Vornamen dieser 1925 in Ulm geborenen Sünderin mit den grünen Augen macht den Auftakt zum gesuchten Ratewort.

2. Frage

Jimmy Mundy das Stück „Black Velvet“ („Schwarzer Samt“). Mit einem Text von Al Stillman wurde es unter dem Titel „Don'cha Go 'Way Mad“ zu einem Hit für u.a. Ella Fitzgerald. 1957 interpretierte es auch die Sängerin Lucy Ann Polk. Zur Musik gesucht wird: die britische Stadt, die früher führend in der Herstellung von Cordsamt war. Ihr Name wird manchmal sogar synonym für diesen Stoff verwendet.

Aus ihm notieren Sie bitte: den sechsten oder den neunten Buchstaben.

3. Frage

1971 nahm ein britischer Sänger für sein Album „The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars“ das Lied „Velvet Goldmine“ auf. Dass das Stück nicht auf dem Album landete, lag an seinem gewagten Text. Um an ihm Anstoß zu nehmen, muss man heute allerdings schon eine ganze Menge an Fantasie aufbringen. Erstmals veröffentlicht wurde das Lied 1975 auf einer Maxi-Single mit dem Stück „Space Oddity“ auf der A-Seite.

Der dritte Buchstabe aus dem Künstlernachnamen des Sangers und Komponisten bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

4. Frage

Denkbar ist natürlich auch, dass der Sänger von Musik Nummer drei sein Lied als Hommage an die Band The Velvet Underground schrieb, deren Fan er war. Auf dem Stück „Afterhours“ von ihrer dritten LP aus dem Jahr 1969 singt nicht Lou Reed, sondern die Schlagzeugerin der Gruppe.

Den gesuchten Buchstaben finden Sie in ihrem Familiennamen an fünfter Position; in ihrem abgekürzten Vornamen ist es der dritte, und in der ausgeschriebenen Fassung: der fünfte und der sechste.

5. Frage

1965 nahm der Sänger Serge Reggiani das Lied „De velours et de soie” („Samt und Seide“) auf. Geschrieben wurde es von einem der wichtigsten französischen Chansonniers, der seine Lieder aber oft nicht selbst aufnahm. Man kannte ihn auch als Jazztrompeter; sein Lied „Le Déserteur“ war 1955 in Frankreich verboten – wohl nicht zuletzt deshalb war er eine der wichtigsten Inspirationsquellen für Serge Gainsbourg. Er verstarb 1959 während der Voraufführung eines Films – angeblich, weil er sich über die Abweichungen von seinem Drehbuch aufgeregt hatte.

Der erste Buchstabe aus seinem Vornamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

6. Frage

1967 komponierte für eine TV-Show der Sängerin Nancy Sinatra ihr damaliger Duettpartner das Lied „Some Velvet Morning“ (in der Sendung zu hören in der sehr eigenwilligen Interpretation von Roland S. Howard und Lydia Lunch aus dem Jahr 1982).

Der zweite bzw. der dritte Buchstabe aus dem Vornamen oder der fünfte aus dem Familiennamen des Komponisten und Sängers besiegelt das diesmal gesuchte Ratewort.