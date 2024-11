Harte Schale, weicher Kern?

1941 erschien der Schlager „Sie will nicht Blumen und nicht Schokolade“. Auf dem Etikett der Schellackplatte war als Komponist Hans Carste angegeben (von dem auch die Erkennungsmelodie der Tagesschau stammt). Allerdings hatte er aber wohl nur ein jiddisches Kabarett-Lied mit dem Titel „Yosel“, das 1938 von den Andrews Sisters unter dem Titel „Joseph! Joseph!“ berühmt gemacht wurde, neu arrangiert. 2024 interpretierte es dann ein Sänger in Begleitung seiner Rhythmus Boys für das Album „Es leuchten die Sterne“. Als Schauspieler kennt man ihn u.a. als Kommissar Murot aus den Tatorten des HR.



Den benötigten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an erster und in seinem Künstlernachnamen an zweiter und an vierter Position.