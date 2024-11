Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2990

Musik Nummer eins ist das Präludium in E-Dur in der Interpretation von Glenn Gould. Sein Komponist gehört zu den berühmtesten der Welt. Das war allerdings nicht immer so. Nach seinem Tod im Jahr 1750 geriet er erst einmal in Vergessenheit. Knapp 80 Jahren später leitete dann sein Fan Felix Mendelssohn Bartholdy die Renaissance ein. Seitdem kommt man an ihm nicht mehr vorbei.

Das Leben von Künstlerin Nummer drei war wie ein Schiff im Sturm: ihr Vater starb im KZ Mauthausen, die Mutter in Ravensbrück; sie selbst wurde bei Kriegsende auf der Flucht vergewaltigt und inhaftiert. Ende der 1950er Jahre feierte man sie als beste Jazzsängerin Deutschlands. Doch ihr Alkoholismus und die daraus resultierende Unberechenbarkeit machten sie bei Konzertveranstaltern und Plattenbossen zur Persona non grata und so geriet sie in Vergessenheit. 2011 widmete ihr der Dokumentarfilmer Marc Boettcher einen Film, der zu ihrer Wiederentdeckung führte – und damit zur Veröffentlichung einer ganzen Reihe an alten Aufnahmen, unter denen sich auch das in der Sendung zu hörende Stück „Das Riesenrad“ befindet.