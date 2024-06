Hatte man früher s(t)att Kartoffeln?

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Zur ersten Musik wird der Textdichter gesucht. Geboren wurde er 1740 im holsteinischen Reinfeld; gestorben ist er 1815 in Hamburg. Mütterlicherseits war er mit Theodor Storm und Johannes Brahms verwandt. Sein bekanntestes Gedicht ist das „Abendlied“ (auch bekannt als „Der Mond ist aufgegangen“ in der Vertonung von Johann Abraham Peter Schulz). In der Sendung zu hören ist sein Gedicht „Pasteten hin, Pasteten her“ (auch bekannt als das „Kartoffellied“) in einer Vertonung von Gerhard Schnitter.



Gesucht wird: der fünfte Buchstabe aus dem Vornamen des Dichters.

2. Frage

Auf Französisch heißt die Kartoffel „Pomme de terre“ oder – umgangssprachlich – „patate“. „Lâche pas la patate“ ist ein Sprichwort aus dem Französisch bzw. Cajun sprechenden Teil der USA. Wörtlich übersetzt heißt es so viel wie „Nicht die Kartoffel fallen lassen!“; verwendet wird es im Sinne von „Nicht den Mut verlieren!“. Ein Volkslied dieses Titels nahm 1985 der in Lafayette geborene Akkordeonisten Buckwheat Zydeco auf. Gesucht wird: der nach einem französischen König benannte US-Bundestaat, aus dem der Musikstil Zydeco wie auch der Musiker stammen.



Aus seinem Namen notieren Sie bitte: den dritten Buchstaben.

3. Frage

1972 erschien das Lied „Hot Potatoes“ auf der LP „Everybody’s in Show-Biz“, dem elften Studioalbum einer britischen Rockgruppe, die von dem Brüderpaar Ray und Dave Davies gegründet wurde.



Wenn Sie den handelsüblichen bestimmten Artikel weglassen, finden Sie den gesuchten Buchstaben im Namen der Band an dritter Position.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

Lied No. vier stammt von der A-capella-Gruppe 6-Zylinder und trägt den Titel. „Der Kartoffelbauer“. Dabei handelt es sich um eine Coverversion des Liedes „An Englishman In New York“. Und das schrieb 1987 welcher britische Musiker?



Aus seinem Künstlernamen mit fünf Buchstaben notieren Sie bitte: den letzten.

5. Frage

Das Lied „Meat And Potatoes“ stammt aus dem Musical „Mr. President”, das im August 1962 Premiere hatte. Wenn sich in den USA jemand als „Meat-and-Potato-Guy“ bezeichnet, will er damit sagen, dass er ein Mann aus dem Volk ist. Bei der zweiten Aufführung war dann John F. Kennedy höchstpersönlich anwesend, der dem Komponisten zu seinem Hit gratulierte. Das erwies sich allerdings als Trugschluss – wobei der Mann mit „White Christmas“ einen der größten Hits der Musikgeschichte geschrieben hatte, für den er sogar einen Oscar bekam. Und unter welchem Künstlernamen kennt man diesen 1888 im russischen Kaiserreich geborenen Texter und Komponisten?



Bitte finden und notieren Sie: den zweiten Buchstaben aus seinem Nachnamen.

6. Frage

Zum finalen Lied suchen wir: einen 1936 in Hamburg geborenen Liedermacher und Kabarettisten. Das meiste Geld verdient haben dürfte er mit dem deutschen Text zu dem Nonsens-Schlager „Schmidtchen Schleicher“; von ihm stammt auch der Werbespruch „Ich bin zwei Öltanks“. 1981 schrieb er das Öko-Dramolett „Die Kartoffelballade“. Bekannt wurde er mit den Skandalliedern „Lysistrata“ und „Das macht doch nichts, das merkt doch keiner“.



Der letzte Buchstabe aus dem Familiennamen dieses „Lästerlyrikers“ ist auch der letzte des diesmal gesuchten Ratewortes.