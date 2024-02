Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2952

Zur ersten Musik suchen wir den Komponisten. Ende 1879 wurde seine Operette „The Pirates of Penzance“ uraufgeführt. Zum Ende des ersten Akts singt der Generalmajor Stanley ein Loblied auf sich selbst: „I Am The Very Model Of A Modern Major General“. Darin bezeichnet er die Aufzählung seine Fähigkeiten als „Patter“(„Geplapper“). Das Wort ist vermutlich eine korrumpierte Version von „Pater noster“, dem lateinischen Namen des Vaterunsers. Das ratterten katholische Geistliche früher gerne mal in halsbrecherischem Tempo herunter. Daher nennt man diese Liedform auch „Patter Songs“. Das umfangreiche Libretto zu den „Piraten von Penzance“ stammt von William Schwenck Gilbert.