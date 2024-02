Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2950

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

1984 sang Gisela May den von Manfred Schmitz vertonten Gedichtzyklus „Die Dreizehn Monate“. Wir suchen: den Dichter, der diesen Zyklus 1955 veröffentlichte. Bekannt wurde er vor allem durch seine Kinderbücher (in denen Zwillinge keine Seltenheit sind).



Der erste Buchstabe aus dem Familiennamen dieses im Februar 1899 in Dresden geborenen Schriftstellers eröffnet diesmal den Buchstabenreigen.

2. Frage

Auf ihrem Album „Pelages“ von 2017 besingt die französische Chansonnière Beryl B. in „Février“ den Februar in Paris. Zur Musik gesucht wird: der alte deutsche Name für den Februar. Ihn kennt man heute nur noch aus Gedichten von Eduard Mörike & Co. – „Taumond“ und „Spörkel“ sind hier allerdings nicht gemeint.



Aus diesem aus dem Althochdeutschen stammenden Wort soll gefunden und aufgeschrieben werden: der vierte oder der sechste Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

3. Frage

1989 veröffentlichte ein US-amerikanischer Singer-Songwriter das Album „New York“. In dem Lied „Xmas in February“ geht es um den Vietnam-Veteranen Sam. Die Erfahrung des Krieges hat ihn aus der Zeit und der Gesellschaft fallen lassen; „Weihnachten im Februar“ ist sozusagen eine Analogie für seinen Gemütszustand.



Wir suchen: aus dem Künstlervornamen des Sängers und Gitarristen, dessen Karriere als Frontman der Gruppe „The Velvet Underground“ begann: den zweiten Buchstaben.

4. Frage

Der Sänger Jair Rodrigues stammt aus Brasilien – deshalb geht es in seinem Februar-Lied „O importante é ser fevereiro“ („Wichtig ist, dass es Februar ist“) natürlich um den Karneval. Neben dem von Venedig ist der Karneval in Rio der berühmteste der Welt. 1984 wurde dort für den Umzug der Sambaschulen das Sambódromo erbaut. Geplant wurde es vom bekanntesten Architekten des Landes, der auch die öffentlichen Gebäude der Hauptstadt Brasilia entwarf. Und wie hieß der Mann mit dem deutschen Namen, der 2012 im Alter von 104 Jahren verstarb?



Wir suchen: den zweiten Buchstaben aus seinem Vornamen.

5. Frage

Musik Nummer fünf stammt aus einem Zyklus mit dem Titel „Die Jahreszeiten – 12 Charakterstücke für Klavier“ (op 37a). Auch hier trägt der Februar den Untertitel „Karneval“. Da der Komponist 1840 in der russischen Stadt Wotkinsk geboren wurde, bezieht er sich damit vermutlich auf die slawische Tradition der Masleniza, der „Butterwoche“. Bekannt ist er vor allem für seine Ballettmusiken wie „Der Nussknacker“ und „Schwanensee“.



Rätselrelevant ist hier: der erste Buchstabe aus seinem Vornamen.

6. Frage

Die Berliner Liederschreiberin Marlène Colle veröffentlicht ihre Musik unter dem Pseudonym Paula Paula. 2020 erschien das Lied „Februar“. Am 4. Februar 1956, also vor exakt 68 Jahren, nahm die erste DDR-Fluggesellschaft ihren Linienverkehr zwischen Berlin und Warschau auf. 1963 wurde sie liquidiert.



Ihr Name besteht aus zwei Wörtern; der zweite oder der achte Buchstabe vom ersten Wort beschließt den diesmal gesuchten Begriff.