Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2949

Viele Zeitungen tragen heute noch das Wort „Post“ im Namen, da sie ihre Inhalte früher zu einem großen Teil aus in den Poststationen eingelaufenen Nachrichten bezogen. Post- und Zeitungswesen sind also eng miteinander verwandt. 1889 beauftragten die Besitzer der Zeitung „The Washington Post“ den damaligen Kapellmeister der United States Marine Band mit der Komposition eines gleichnamigen Marsches (in der Sendung zu hören in einer Interpretation von Bill Frisell). Von ihm stammt auch der Nationalmarsch der USA „Stars And Stripes Forever“. Aus dem zweiten Vornamen dieses Komponisten, nach dem auch ein Instrument benannt ist, notieren Sie bitte: den ersten oder den letzten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

Die Urversion von „Please Mr. Postman“ erschien im August 1961 und war die Debutsingle der Girlgroup The Marvelettes. Außerdem war es der erste Motown-Song, der die Spitzenposition der US-Hitparaden erreichte. Kein Wunder also, dass es auch auf der zweiten Single der Marvelettes um einen Postboten ging. In der Sendung zu hören ist der „Twistin‘ Postman“ in einer Live-Version, aufgenommen 1962 im Apollo Theater. Und diese traditionsreiche Konzerthalle für schwarze Musik befindet sich in welchem New Yorker Stadtteil? Vielleicht hilft Ihnen hier der Tipp, dass New York früher mal New Amsterdam hieß.



Aus dem Namen dieses Stadtteils soll gefunden und aufgeschrieben werden: der zweite Buchstabe.