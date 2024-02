Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2951

Gesucht wird: ein Adjektiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Auch wenn die Frage nach dem Sinn des Lebens vielen sinnlos erscheint, hat sie doch viele Künstler inspiriert. Der zur ersten Musik gesuchte Mann gab in seinem Lied „What Is Life“ die offensichtliche Antwort: Liebe. Das klingt nach Christentum; allerdings war er eher dem Hinduismus zugetan. Das Lied erschien 1970 auf dem Album „All Things Must Pass“.



Der zweite Buchstabe aus dem Familiennamen dieses im November 2001 gestorbenen Gitarristen und Sängers eröffnet diesmal den Buchstabenreigen.

2. Frage

Für die einen ist die Liebe der Sinn des Lebens, für andere ist es: ein Stein. Eben den musste Sisyphus, die Figur aus der griechischen Mythologie, im Hades Tag für Tag auf einen Berg hinauf rollen, nur damit er kurz vor Erreichen des Gipfels wieder hinunter rollt. Gesucht wird: der französische Philosoph, der mit dem Essay „Der Mythos des Sisyphos“ seine Annäherung an den Sinn des Lebens lieferte. Er war auch die Inspiration zu dem 2017 erschienenen Lied „Sisyphos“ der Leipziger Gruppe Karl die Große.



Aus dem Vornamen dieses Literaturnobelpreisträgers soll gefunden und aufgeschrieben werden: der dritte Buchstabe.

3. Frage

Musik Nummer drei trägt den Titel „The Unanswered Question“ und stammt aus dem Jahr 1906. Das Stück ist sozusagen die klangmalerische Umsetzung der Frage nach dem Sinn des Lebens. Sein Komponist wurde er 1874 in Danbury im US-Bundesstaat Connecticut geboren. Ebenfalls 1906 schrieb es das Stück „Central Park In The Dark“, das zu seinen bekanntesten Kompositionen zählt.



Den gesuchten Buchstaben finden Sie im Vor- wie auch im Familiennamen des Komponisten an letzter Position.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

„42“ ist die Antwort, die der Computer „Deep Thought“ auf die „endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“ gibt. Und das tut er in welchem Buch bzw. in welcher „vierbändigen Trilogie mit fünf Teilen“ des britischen Schriftstellers Douglas Adams? In der Sendung zu hören ist das Lied “So Long And Thanks For All The Fish”, der Titelsong aus der 2005er Verfilmung von Teilen dieser Romanserie.



Aus ihrem Titel notieren Sie bitte: vom dritten Wort: den zweiten Buchstaben.

5. Frage

Vermutlich 1964 vertonte der Komponist Edmund Nick für die Sammlung „Das Karussell“ den Text „Der Sinn des Lebens“. Und damit kannte sich sein Schöpfer aus; schließlich überlebte er erst das Konzentrationslager Esterwegen und dann den Krieg an der Ostfront. Er war Mitgründer des Kabaretts „Die Katakombe“, sowie Spiritus Rector der 1950 gegründeten satirischen Partei mit dem Namen „Radikale Mitte“.



Zielführend ist: der dritte oder der sechste Buchstabe aus dem Vornamen dieses alten Narren.

6. Frage

1983 veröffentlichte die britische Komiker-Truppe Monty Python den Film „The Meaning Of Life“. In der Sendung zu hören ist das Titellied; gesucht wird: derjenige der sechs Ensemblemitglieder, der es sang. Von ihm stammt auch das Lied „Always Look On The Bright Side Of Life”. Er war gut befreundet mit dem zu Musik Nummer eins gesuchten Künstler.



Der zweite der vier Buchstaben seines Familiennamens beschließt das diesmal gesuchte Ratewort.