Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2948

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

In diesem Rätsel drehen wir die Schraube der Erinnerungskultur ein Stück weiter und hören sechs Künstlerinnen und Künstler, die anno 1924 geboren wurden und an die in diesem Jahr vermutlich an der einen oder anderen Stelle erinnert werden wird.

1. Frage

Am 20. Juni 1924 kam ein Mann zur Welt, der das Gitarrenspiel revolutionierte – zumal das in der Countrymusik. Ähnlich wie bei Les Paul war auch nach ihm ein Gitarrenmodell benannt. Seinen ersten großen Hit hatte der „Country Gentleman“ mit einer Instrumentalversion des Liedes „Mr. Sandman“. Verstorben ist er am 30. Juni 2001 in Nashville, dem Epizentrum seines Wirkens. In der Sendung zu hören ist er mit dem „Jitterbug Waltz“ von 1951.



Den Auftakt zum diesmal gesuchten Rätselwort macht der dritte Buchstabe aus seinem Vornamen.

2. Frage

Am 6. September 1924 erblickte Inge Wolffberg das Licht der Welt. Die meisten nach 1970 geborenen werden sie als Peter Lustigs Tante Elli aus der Kinderserie „Löwenzahn“ kennen bzw. als die Putzfrau aus Loriots „Pappa ante portas“. In der Sendung zu hören ist sie mit dem „Eifersuchtsduett“ aus der „Dreigroschenoper“, das sie 1958 gemeinsam mit Johanna von Koczian sang. In den 50er und 60er Jahren gehörte sie neben u.a. Wolfgang Gruner dem damals bekanntesten West-Berliner Kabarettensemble an.



Wenn Sie den bestimmten Artikel weglassen, finden Sie den gesuchten Buchstaben in seinem tierischen Namen an fünfter und an zehnter Position.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

3. Frage

1961 sang Audrey Hepburn in der Verfilmung von „Breakfast At Tiffany‘s“ das Lied „Moon River“. Dessen Komponist wurde am 16. April 1924 in Cleveland, Ohio geboren. Aus seiner Feder stammt auch das Thema der Pink Panther-Filme sowie das der TV-Serie Peter Gunn. Den Text zu „Moon River“ schrieb Johnny Mercer. Und wer komponierte die oscarprämierte Musik?



Aus seinem unitalienischen Künstlervornamen notieren Sie bitte: den vierten Buchstaben.

4. Frage

Als das das American Film Institute 1999 eine Liste mit den größten weiblichen Filmstars veröffentlichte, kam Audrey Hepburn auf Platz drei. Eine am 16. September 1924 im New Yorker Stadtteil Bronx geborene Kollegin landete dagegen „nur“ auf Platz 20. Ihr Ehemann Humphrey Bogart kam bei den Männern auf Platz eins. An seiner Seite spielte sie die weiblichen Hauptrollen in Filmen wie „To Have and Have Not“, „The Big Sleep“ und „Key Largo“. 1970 sang und spielte sie dann die Hauptfigur in dem Musical „Applause“. In der Sendung zu hören ist sie mit dem Lied „But Alive “.



Aus ihrem Künstlervornamen soll gefunden und aufgeschrieben werden: der dritte Buchstabe.

5. Frage





Zielführend ist: der dritte. Der Saxophonist Marshall Allen ist einer der wenigen des Jahrgangs 1924, der noch lebt. Seit Ende der 1950er Jahre ist er Mitglied in einer Bigband, die er heute leitet. Sein Gründer nannte sie das „Arkestra“ und behauptete, er käme vom Saturn. Der ägyptisch-interstellare Künstlername dieses Exzentrikers besteht aus zwei Wörtern mit insgesamt fünf Buchstaben.Zielführend ist: der dritte.

6. Frage

Am 31. Mai dieses Jahres wäre dann eine Künstlerin 100 geworden, die in der DDR als Brecht- und Eisler-Interpretin bekannt wurde. In der Sendung ist sie mit dem Lied „Die Kleptomanin“ von Friedrich Hollaender aus dem Jahr 1931 zu hören. Aufgenommen hat sie es 1974 mit dem Ensemble von Henry Krtschil.



Der erste Buchstabe aus dem Vornamen dieser Mutter Courage, zu der sie aber nicht immer „Muddi“ sagen sollen, beschließt den diesmal gesuchten Begriff.