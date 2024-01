Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2946

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Am 18. Januar verließ der Gitarrist und Sänger David Crosby diese Welt. Bekannt wurde er vor allem als Teil der Supergroup Crosby, Stills and Nash. Zuvor hatte er bereits in einer anderen erfolgreichen Band gespielt. Mitte der 1960er Jahre hatten sie Hits mit Liedern wie „Mr. Tambourine Man“ oder „Turn Turn Turn“. Ihr Sound wurde geprägt von David Crosbys Harmoniegesang und Roger McGuinns 12saitiger Gitarre. In der Sendung zu hören ist die Band mit dem Stück „Full Circle“ von ihrem Reunion-Album aus dem Jahr 1973.



Der vorletzte Buchstabe aus dem Namen dieser Gruppe macht den Auftakt zum diesmal gesuchten Ratebegriff.

2. Frage

Am 24. Mai verstarb im schweizerischen Küsnacht eine Sängerin, die 1939 als Anna Mae Bullock in Tennessee geboren wurde. 1960 war sie mit dem Lied „A Fool In Love“ erstmals als Solosängerin auf einer Schallplatte zu hören. Es war auch das erste Mal, dass sie unter ihrem Künstlernamen aufnahm, den ihr ihr späterer Ehemann verpasste – der sich im Laufe ihrer Ehe nicht immer besonders freundlich benahm.



Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie in ihrem Künstlervornamen an letzter Position.

3. Frage

Am 8. Februar ging einer der einflussreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts von uns. Für das Lied „Raindrops Keep Fallin’ on My Head“ bekam er 1970 gemeinsam mit seinem langjährigen Texter Hal David den Oscar in der Kategorie „Bester Song“. Im Jahr zuvor hatte Dionne Warwick mit seiner Komposition „I’ll Never Fall In Love Again“ einen Hit. In der Sendung zu hören ist das Lied in der Version der Hamburger Gruppe Die Mobylettes als „Auf Liebe fall‘ ich nicht herein“.



Seinen Familienamen teilt sich der gesuchte Komponist mit einer Kleinstadt im Landkreis Mainz-Bingen. Aus ihm soll aufgeschrieben werden: der dritte oder der achte Buchstabe.

4. Frage

Am 7. Mai verstarb in Wien eine US-amerikanische Sopranistin bzw. Mezzosopranistin. 1961 war sie dieerste schwarze Opernsängerin auf den Wagner-Festspielen in Bayreuth. 1962 sang sie im Weißen Haus. Zu hören ist sie Sie mit der Arie “ Près de Remparts de Séville“ aus der Oper „Carmen “.



Rätselrelevant ist: der dritte Buchstabe aus ihrem anmutigen Vornamen.

5. Frage

Am 30. November ging der Sänger Shane MacGowan im Alter von 65 Jahren von dieser Welt. Dass er überhaupt so alt wurde, grenzt angesichts seiner bereits früh ausgeprägten Alkoholsucht nicht nur für irische Katholiken an ein Wunder. Wir suchen: den Namen der Gruppe, mit der Shane MacGowan bekannt wurde.



Wenn Sie den bestimmten Artikel weglassen, finden Sie den gesuchten Buchstaben im übriggebliebenen Wort an erster Position.

6. Frage

Am 26. Mai verstarb der Gitarrist und Drehbuchautor Xaõ Seffcheque. 1956 in Graz als Alexander Sevschek geboren, nannte er sich gelegentlich auch Xaõ Scheckheft; seine Bands in den frühen 1980er Jahren hießen wahlweise „Der Rest“, „Die Pest“ oder „Die Post“. 1981 gründete er mit Peter Hein in Düsseldorf die Gruppe Family*5. 1985 erschien auf ihrem Album „Resistance“ das Lied „Der Schaum der Tage“. Benannt ist es nach dem Titel des französischen Romans „L'Écume des jours“. Und wie heißt dessen Autor?



Der zweite Buchstabe aus dem Vornamen dieses Chansonniers, Musikers und Schriftstellers beschließt den diesmal gesuchten Begriff.