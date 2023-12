Darin wollen Sie schlafen?

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Christkind No. 1 wurde an Heiligabend 1945 als Sohn eines Militärgeistlichen geboren. 2008 spielte er mit Billy Gibbons von ZZ Top und Dave Grohl von Nirvana eine Version des Chuck Berry-Weihnachtsklassikers „Run, Rudolph, Run“ ein. Bekannt wurde er als Bassist der Gruppe Motörhead.



Der erste Buchstabe aus seinem Familiennamen macht den Auftakt zum diesmal gesuchten Ratewort.

2. Frage

Am 24. Dezember 1936 wurde ca. 40 Kilometer östlich von Kapstadt in Somerset West der Pianist und Bandleader Chris McGregor geboren. Sein Vater war dort als Missionar der Church of Scotland tätig. In der Sendung zu hören ist er mit der Gruppe „The Brotherhood Of Breath“ und seiner Komposition „Andromeda“. Gesucht wird: der Name des Staates, in dem Chris McGregor geboren wurde. 1964 verließ er ihn zusammen mit seinen schwarzen Mitmusikern, da ihnen dort das gemeinsame Spielen untersagt war.



Wenn Sie die Bezeichnung der Staatsform weglassen, finden Sie den gesuchten Buchstaben im deutschen Namen dieses Landes an sechster Stelle.

3. Frage

Geburtstagskind No. drei kam am 24. Dezember 1948 als Frank Jürgen Krüger zur Welt. Anfang 1980 gründete der Gitarrist mit dem Bassisten Ulli Deuker, dem Schlagzeuger Hans-Joachim Behrendt und der Sängerin und Keyboarderin Annette Humpe eine Band. 1982 veröffentlichten sie auf ihrer dritten LP das Lied „Ich bin nervös“.



Von den fünf Buchstaben ihres Namens notieren Sie bitte: den ersten.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

Unser viertes Christkind wurde am 24. Dezember 1824 in Mainz geboren. Heute kennt man ihn vor allem als Liedkomponisten; seine Oper „Der Barbier von Bagdad“ wurde von Gegnern des Dirigenten Franz Liszt ausgezischt und geriet so zum Flopp. In der Sendung zu hören ist sein Lied „Drei Könige wandern aus Morgenland“ in einer englischen Fassung als „The Three Kings“, interpretiert von Gerald Finley und dem Chorus of St. Martin-in-the-Fields.



Zielführend ist: der erste Buchstabe aus dem Vornamen dieses Komponisten.

5. Frage

Am 24. Dezember 1943 kam der Jazzgitarrist und Cartoonist Volker Kriegel zur Welt. Zu erstem Ruhm gelangte er als Mitglied der Gruppe The Dave Pike Set. 1969 nahm sie für ihr Debutalbum die Komposition „Mother People“ auf. Geschrieben hatte es ein US-amerikanischer Rock- und Avantgardemusiker für das Album „We’re Only In It For The Money“. Da er am 21. Dezember 1940 geboren wurde, verpasste er den Stichtag für diese Rätselausgabe knapp.



Den zielführenden Buchstaben finden Sie in seinem Familiennamen an dritter und an vierter Position.

6. Frage

Der Filmkomponist Franz Wachsmann wurde am 24. Dezember 1906 im oberschlesischen Königshütte geboren. Ähnlich wie Friedrich Hollaender, mit dem er an der Musik zu „Der blaue Engel“ gearbeitet hatte, musste er Deutschland nach 1933 verlassen. Später arbeitete er unter dem Namen Franz Waxman in Hollywood. Für den Film „Ein Platz an der Sonne“ von 1951 mit Elizabeth Taylor und Montgomery Clift komponierte er das Stück „Dance And Angela“. Und in welcher Stadt in Kalifornien liegt die Traumfabrik Hollywood?



Der vierte oder der sechste Buchstabe aus dem zweiten Wort ihres Namens beschließt den diesmal gesuchten Begriff.