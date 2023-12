Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2943

Im November 1963 nahm ein US-amerikanischer Jazz-Saxophonisten das Stück „Alabama“ auf. Mit ihm gedachte er der vier jungen Mädchen, die am 15. September bei einem Attentat des Ku Klux Klan auf eine Kirche in Birmingham, Alabama ums Leben kamen. Durch einen Fehler des Tontechnikers wurde ein Fragment dieser Komposition im Januar 1964 auf dem Album „Live At Birdland“ veröffentlicht. Im Jahr darauf legte der Saxophonist mit der LP „A Love Supreme“ sein Meisterwerk vor. Zielführend ist: der vierte Buchstabe aus seinem Vornamen oder siebte aus seinem Familiennamen.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

Am 17. Dezember 1958 nahm in seinem New Yorker Apartment ein zweiundzwanzigjähriger Musiker eine Skizze des Liedes „Learning The Game“ auf, die er später ausarbeiten wollte. Bevor das geschehen konnte, kam er am 3. Februar 1959 bei einem Flugzeugabsturz gemeinsam mit seinen Kollegen Ritchie Valens und Jiles Perry Richardson Jr. alias „The Big Bopper“ ums Leben. Und wie heißt dieser frühe Star des Rock’n‘Roll, dessen Markenzeichen seine mexikanische Hornbrille war?



Aus seinem Künstlervornamen notieren Sie bitte: den dritten oder den vierten Buchstaben.