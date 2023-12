Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2945

Gesucht wird: ein Substantiv bzw. ein Adverb mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

1973 veröffentlichte die Kölner Krautrock-Gruppe Can ihr Album „Future Days“, dessen Titeltrack in der Sendung zu hören ist. Für die Frage blicken wir noch weiter in die Vergangenheit zurück und suchen den Autor des Romans „Utopia“, der sozusagen der Vater aller Zukunftsromane ist. Obwohl er 1516 im belgischen Löwen veröffentlicht wurde, war sein Autor Engländer.



Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie in seinem Familiennamen an erster Position; der vierte aus seinem Vornamen geht aber auch.

2. Frage

Zur Musik No. zwei suchen wir den Komponisten. 1937 schuf er auf der Grundlage von Gedichten des britischen Poeten Edward James eine Kantate mit dem Titel „Sécheresses“, zu Deutsch: „Dürre“. Das dritte Stück trägt den Titel „Le faux avenir“, was soviel bedeutet wie „Die falsche Zukunft“. Neben Arthur Honegger und Darius Milhaud gehörte der gesuchte Komponist zur Künstlergruppe „Les Six“. Von ihm stammt auch die Kantate „Figure humaine“.



Aus seinem Familiennamen notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

3. Frage

Vermutlich 1967 veröffentlichte der kongolesische Sänger Tabu Ley Rochereau das Lied „Congo avenir“, also: der zukünftige Kongo. Und wie hieß der zentralafrikanische Staat von Oktober 1971 bis Mai 1997?



Von den fünf Buchstaben dieses früheren Namens des Kongo soll gefunden und aufgeschrieben werden: der vierte.

4. Frage

2021 veröffentlichte die Gruppe „Die Prinzen“ das Album „Die Krone der Schöpfung“. Darauf befindet sich das Lied „Geliebte Zukunft“. Und welches Bandmitglied ist hier – wie auch auf den meisten anderen bekannten Liedern der Prinzen – als Hauptsänger zu hören?



Der achte bzw. der drittletzte Buchstabe aus seinem so gar nicht royal klingenden Familiennamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

Im November 2023 veröffentlichte eine 1967 in Bad Salzuflen geborene Sängerin das Album “Visionäre Leere“. In den 1990er Jahren wurde sie mit der Hamburger Band „Die Braut haut ins Auge“ bekannt, bevor sie in den 2000er Jahren eine Solokarriere startete.



Aus dem Namen dieser Singer-Songwriterin, die in den vergangenen Jahren auch als Theaterregisseurin in Erscheinung trat, soll gefunden werden: derjenige Buchstabe, der am häufigsten in ihm vorkommt.

6. Frage

2015 veröffentlichte Meghan Trainor ihre Wunschliste an einen zukünftigen Ehemann: „Dear Future Husband“. Zur Musik gesucht wird: die Genrebezeichnung für Literatur, Filme, etc., die eine durch Wissenschaft und Technik revolutionierte Zukunft beschreiben. Dieser Name besteht in der Regel aus zwei englischen Wörtern.



Der fünfte Buchstabe aus dem ersten oder der letzte aus dem zweiten Wort beschließt diesmal den gesuchten Ratebegriff.