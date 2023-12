Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Zur ersten Musik suchen wir einen Schriftsteller. 1907 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Geboren wurde er 1865 im damals unter britischer Herrschaft stehenden Indien. Bekannt machten ihn die Erzählung „Der Mann, der König sein wollte“, der Roman „Kim“ und – nicht zuletzt – „Das Dschungelbuch“. In der Sendung zu hören ist die Vertonung seines 1903 erschienenen Gedichtes „Boots“ in einer Aufnahme des Baritons Nelson Eddy aus dem Jahr 1942.



Der erste Buchstabe aus dem Familiennamen dieses Literaten eröffnet unseren Buchstabenreigen.

2. Frage

Zu Musik Nummer zwei suchen wir den Italiener, der 1997 den Literaturnobelpreis erhielt. Dass dieser Mann sehr komisch sein konnte, hört man auch in seinem Lied „Perché Siam Psicopatici“ („Weil wir Psychopaten sind“), in dem er nach dem Unterscheid zwischen normalem und verrücktem Verhalten fragt. In seiner Heimat wurde er 1959 mit dem Theaterstück „Erzengel spielen nicht am Flipper“ bekannt. Seine Gegnerschaft zu Silvio Berlusconi beschrieb er als „Wettstreit zweier Berufskomiker“. Und wie heißt dieser 2016 verstorbene Literaturnobelpreisträger?



Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie in seinem Vor- wie in seinem Familiennamen an letzter Position.

3. Frage

1909 erhielt erstmals eine Frau den Nobelpreis für Literatur. Zu den bekanntesten Büchern dieser Schwedin gehört „Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen“. In der Sendung zu hören ist das Lied „Marianne Sinclairs Sang“, zu dem sie den Text schrieb; die Musik stammt von der Komponistin Nancy Dalberg.



Aus dem Vornamen dieser Literatin soll gefunden und aufgeschrieben werden: der vierte Buchstabe.

4. Frage

Walter White ist der Hauptcharakter einer in den USA produzierten TV-Serie, der vom Chemielehrer zum Drogenhersteller mutiert. Im Laufe der Serie macht er sich unter dem Pseudonym „Heisenberg“ einen Namen auf dem Drogenmarkt – in Anlehnung an Werner Heisenberg, der 1933 den Nobelpreis in Physik erhielt. In der Sendung zu hören ist die mexikanische Band Los Cuates de Sinaloa mit dem Lied „The Ballad Of Heisenberg“.



Der Titel der Serie besteht aus zwei englischen Wörtern; zielführend ist: der sechste Buchstabe vom ersten Wort.

5. Frage

1986 nahm die neuseeländische Gruppe The Jean-Paul Sartre Experience – deren Namensgeber 1964 die Annahme des Literaturnobelpreises verweigerte – ein Lied über den Nobelpreisträger in Physik des Jahres 1922 auf: Albert Einstein. Und welches physikalische Gedankengebäude machte ihn weltbekannt? Von ihm gibt es eine spezielle und eine allgemeine; gesucht wird: der Begriff, der beide beschreibt.



Lösungsorientiert ist: derjenige Buchstabe, der am häufigsten in diesem Wort vorkommt.

6. Frage

Nachdem er 27 Jahre im Gefängnis verbracht hatte, erhielt der Freiheitskämpfer und Menschenrechtsaktivist Nelson Mandela 1993 den Friedensnobelpreis. Bereits 1984 widmete ihm die Gruppe The Special AKA das Lied „Free Nelson Mandela“. Und wie heißt das System der staatlich organisierten Rassentrennung in Südafrika, das Mandela bekämpfte?



Der siebte Buchstabe aus seinem Namen beschließt – in doppelter Ausführung – den diesmal gesuchten Begriff.