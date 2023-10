Ein radiophoner Auftakt?!

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und drei Silben

1. Frage

2019 nahm Dagmar Manzel für ihr Album „Sehnsucht“ das Lied „An den kleinen Radioapparat“ auf. Den Text schrieb Bertolt Brecht vermutlich in Finnland; er hatte Deutschland kurz nach dem Reichstagsbrand verlassen. Der Mann, der das Gedicht vertonte, ging ebenfalls 1933 ins Exil; 1938 ließ er sich dann in den USA nieder, wo er das „Hollywooder Liederbuch“ schrieb, dessen No. drei der „kleine Radioapparat“ ist.



Der zweite Buchstabe aus dem Vornamen des 1898 in Leipzig geborenen Komponisten macht den Auftakt zum gesuchten Ratewort.

2. Frage

1979 veröffentlichte ein englischer Singer-Songwriter das Album „I’m The Man“. Gleich das erste Lied trägt den Titel „On Your Radio“. In ihm rechnet er mit allen ab, die ihn belächelten oder nichts zutrauten und die ihn jetzt im Radio hören. Der größte Hit dieses Musikers war 1982 das Lied „Steppin‘ Out“.



Aus dem Familiennamen dieses Rockpalast-Dauergastes soll notiert werden: der letzte Buchstabe.

3. Frage

Ebenfalls 1979 war in vielen Europäischen Ländern das Lied „Video Killed The Radio Star“ auf Platz eins der Hitparaden. 1980 veröffentlichte die Gruppe Saturn eine tschechische Version mit dem Titel „Potmě Nám Může Rádio Hrát“, was frei übersetzt soviel bedeutet wie „Das Radio spielt für uns im Dunkeln“.



Aus dem Namen des britischen One-Hit-Duos aus Trevor Horn und Geoff Downes, das mit der vergleichsweise unromantisch betitelten Originalversion einen Hit hatte, soll gefunden und aufgeschrieben werden: der letzte Buchstabe.

4. Frage

Im Juni 1977 ging das erste Programm des Piratensenders Radio Verte Fessenheim über den Äther. Entstanden war er im Umfeld des Protestes gegen die Atomkraftwerke Fessenheim, Wyhl und Kaiseraugust. 1978 widmete ihm ein Liedermacher das „Liebeslied auf 101 Mega-hertz“. Und wie heißt dieser nach seinem Tod im Jahr 2015 in Vergessenheit geratene Mann?



Zielführend ist hier: der zweite Buchstabe aus dem Vornamen oder der drittletzte aus dem Familiennamen dieses Veteranen der Burg Waldeck-Festivals.

5. Frage

1984 bedauerte Herman van Veen in dem Lied „Hilversum III“, dass Radiosender, die überwiegend internationale Popmusik spielten, das Wissen um die Hits der klassischen Musik und der Oper verdrängt hätten. Die Melodie dazu lieh er sich von Hans-Jürgen Buchner, der mit dem Lied unter dem Titel „Lang Scho Nimma G'sehn“ 1984 einen Hit hatte.



Und wie hieß Buchners nach seinem bayrischen Heimatdorf benannte Gruppe, unter deren Namen das Lied erschien? Neun Buchstaben hat er; zielführend ist: der letzte.

6. Frage

1980 veröffentlichten die Ramones das Lied „Do You Remember Rock 'N' Roll Radio?“ Ich möchte von Ihnen wissen, ob Sie sich an den Namen des Reichs-Rundfunk-Kommissars der Jahre 1926 bis 1933 erinnern. Er ist nicht nur der vermutlich wichtigste Radio-Mann der Weimarer Zeit; er prägte auch den Begriff „Rundfunk“. Als seine engsten Mitarbeiter 1933 verhaftet wurden, bat er um ihre Freilassung; im Falle der Ablehnung seines Gesuchs wollte er ihr Schicksal teilen. Diesem Ansinnen kam das Regime gerne nach und sperrte ihn für 16 Monate ein.



Der dritte Buchstabe aus dem Familiennamen dieses aufrechten Radio-Pioniers beschließt den diesmal gesuchten Ratebegriff.