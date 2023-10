Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2933

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben.

1. Frage

Musik Nummer eins ist die Vertonung eines Gedichtes von Guillaume Apollinaire. In „La souris“ beschreibt der Dichter die Zeit als eine Maus, die an seinem Leben nagt. 1956 machte ein französischer Komponist daraus ein Lied. Von ihm stammt auch die musikalische Umsetzung der Geschichte von Babar, dem kleinen Elefanten. Zusammen mit u.a. Arthur Honegger und Darius Milhaud gehörte er zur Künstlergruppe „Les Six“.



Lösungsorientiert ist der vierte Buchstabe aus dem Vornamen oder der sechste aus dem Familiennamen dieses Komponisten.

2. Frage

Auch Lied Nummer zweiist eine Gedichtvertonung. Der Text zu „Souris et souricières“, „Mäuse und Mausefallen“ stammt aus der Feder des französischen Journalisten und Schriftstellers Pierre Mac Orlan. Die Musik schrieb Michel Philippe-Gérard. Zur Identifikation der Sängerin reichte in der Vergangenheit reichte oft der Hinweis, dass diese „Muse der Existenzialisten“ stets in Schwarz auftrat.



Aus dem Vornamen dieser 2020 verstorbenen „schwarzen Lorelei“ notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

3. Frage

Auf Spanisch heißt die Maus „Ratón“ – schließlich gehört auch die Ratte zur Familie der Langschwanzmäuse. „Ratón de velorio“ könnte man übersetzen als „Totenwache für eine Maus“. Im Mittelpunkt dieses Liedes der kubanischen Gruppe Sonora Matancera vom Ende der 1940er Jahre steht ein Gangster mit dem Spitznamen „Die Maus“. Zur Musik gesucht wird: der Autor des Romans „Of Mice And Men“, „Von Mäusen und Menschen“.



Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie nicht „Jenseits von Eden“, sondern an zweiter Position im Familiennamen dieses US-Amerikaners.

4. Frage

1930 erschien eine Schellack-Platte von Dajos Béla und seinem Tanzorchester mit dem Titel „Micky Maus“. Ende 1928 war diese Maus, mit deren Hilfe Walt Disney sein Unterhaltungsimperium gründete, erstmals auf der Leinwand zu sehen. Nun hatte Disney diese berühmteste aller Mäuse nicht alleine kreiert. Wir suchen: den Trickfilmzeichner, der gemeinsam mit Disney die Micky Maus entwickelte.



Aus seinem ostfriesischen Familiennamen soll notiert werden: der vierte Buchstabe.

5. Frage

Über die Frage, ob Mäuse auch in die ewigen Jagdgründe eingehen, machte sich 1973 der Gitarrist Fred Frith gemeinsam mit der Band Henry Cow Gedanken. Das Ergebnis war die wuselige Komposition „Nirvana For Mice“ Zur Musik gesucht wird: eine Säugetiergattung aus der Unterfamilie der Wühlmäuse. Dieses Tier ist eigentlich ein Einzelgänger; allerdings dichteten ihm Disney & Co. die Charaktereigenschaft des blinden Mitläufers an, der seinen Artgenossen folgt, auch wenn das den Tod bedeutet.

Notiert werden soll der fünfte Buchstabe aus dem deutschen Namen dieses Tieres.

6. Frage

Über eine der markantesten Stimmen in der Geschichte der Popmusik verfügte John Joseph Maus. Gemeinsam mit Scott Engel und Gary Leeds gründete er 1964 in den USA ein Gesangstrio. In der Sendung zu hören sind sie mit dem Lied „Land Of A Thousand Dances” von 1965. Stimmungsmäßig ist es eines der positiveren Lieder dieser Gruppe, die auch schon mal die totale emotionale Sonnfinsternis predigte. Als Gruppe legten sich die drei einen gemeinsamen Familiennamen zu. Und wie lautet der?



Der zweite Buchstabe aus diesem Künstlernachnamen beschließt das gesuchte Ratewort.