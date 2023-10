Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2935

Zur ersten Musik suchen wir den Komponisten. Um 1720 schrieb er die „Don Quixote Suite“. In der Sendung zu hören ist der Satz „Der Angriff auf die Windmühlen“. Ca. 40 Jahre später schuf er dann die Oper „Don Quichotte, der Löwenritter“. Geboren wurde dieser Barock-Komponist 1681 in Magdeburg; gestorben ist er 1767 in seiner Wahlheimat Hamburg. Der erste oder der letzte Buchstabe aus dem ersten Vornamen dieses Patenonkels von Carl Philipp Emanuel Bach eröffnet den Buchstabenreigen.

1968 schrieb Michel Legrand das Lied „Windmills Of Your Mind“ für einen Film mit Steve McQueen und Faye Dunaway in den Hauptrollen. 2015 nahm die Sängerin Uschi Brüning eine deutsche Version auf mit dem Titel „Wie sich Mühlen dreh’n im Wind“. Die Frage zielt auf die Hauptfigur des Films, die auch in seinem Titel vorkommt.



Aus dem Vornamen dieses unfassbaren Mannes notieren Sie bitte: den vorletzten Buchstaben.