Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2934

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Sich anhand des Kalenders durch das Jahr zu dichten, ist eine beliebte Form bei Schriftstellern und Liedermacherinnen. Zu ersteren gehört auch der schwedische Nationaldichter schlechthin. An seiner Übersetzung versuchten sich u.a. Peter Hacks, Fritz Graßhoff und H.C. Artmann. In der Nummer 17 aus „Fredmans sånger“ säuft er sich in 16 Zeilen durch die Zeit von Januar bis Weihnachten.



Der letzte Buchstabe aus dem Familiennamen dieses Autors ist der Auftaktbuchstabe des gesuchten Ratewortes.

2. Frage

In Musik Nummer zwei singt sich Dieter Süverkrüp durch das Jahr. Auch hier zielt die Frage auf den Schöpfer der Textvorlage. Sein Gedicht „Kalender 1913“ erschien zunächst in der von ihm selbst herausgegebenen Zeitschrift Kain. Von ihm stammt der oft bemühte (und vermutlich ebenso oft gesprühte) Ausspruch: „Sich fügen heißt Lügen.“ Am 10. Juli 1934 wurde er im KZ Oranienburg ermordet.



Aus dem Vornamen dieses anarchistischen Dichters soll gefunden und notiert werden: der erste Buchstabe.

3. Frage

Die zur dritten Musik gesuchte Sängerin war tatsächlich ein Kalender-Model. Während des zweiten Weltkrieges hatten viele Soldaten ein Foto von ihr im Spint. Als Künstlernachnamen wählte sie den Namen einer europäischen Hauptstadt; ihr größter Hit war 1955 das Lied „Cry Me A River“. 1956 erschien ihr Album „Calender Girl“, auf dem sie sich durch die zwölf Monate sang. Das in der Sendung zu hörende Lied trägt den zur Jahreszeit passenden Titel „This October“.



Aus dem Künstlervornamen dieser 1926 geborenen Sängerin und Schauspielerin wird gesucht: der zweite Buchstabe.

4. Frage





Aus dem Namen 2002 veröffentlichte das österreichische Duo Attwenger auf dem Album „Sun“ das Lied „Kalender“. Die frühesten bekannten Kalender wurden von den Ägyptern und den Sumerern bzw. den Babyloniern entwickelt. Letztere etablierten zudem den siebentägigen Wochenzyklus. Und wie nennt man die historische Landschaft zwischen Euphrat und Tigris, in der Babylonien lag?Aus dem Namen dieses „Zweistromlandes“, auf dessen Gebiet heute z.B. der Irak liegt, soll notiert werden: der erste oder der neunte Buchstabe.

5. Frage

Zu Musik Nummer. fünf suchen wir: den Komponisten. 1922 veröffentlichte er seine „Suite for piano four-hands“. Das zehnte Stück daraus trägt den Titel „Italian Grocery Calender“. Das Hauptwerk dieses 1900 als Sohn deutscher Einwanderer geborenen US-Amerikaners ist das „Ballet Mécanique“, das bei seiner ersten Aufführung in den USA 1927 zu einem handfesten Skandal geriet.



Aus dem Namen dieses selbsterklärten „Bad Boy Of Music“ sollen gleich zwei Buchstaben notiert werden: der dritte aus seinem Vornamen und der zweite aus seinem Familiennamen.

6. Frage

2014 machte sich ein US-amerikanischer Singer-Songwriter in dem Lied „Looking At The Calendar“ vom Album “Haven't Got The Blues (Yet)“ mit seiner Partnerin Gedanken darüber, wann wohl der beste Zeitpunkt für eine Trennung wäre. Und natürlich finden die beiden kein wirklich passendes Datum. Seine Kinder Rufus, Martha und Lucy sind ebenfalls Songwriterinnen.



Der vierte Buchstabe aus dem Vornamen dieses Sängers und Gelegenheitsschauspielers beschließt den gesuchten Ratebegriff.