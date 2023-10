Mal auf Postkarten, mal auf Menschen?

Zu Musik No. zwei suchen wir ein Zwillingspaar. 1959 sangen diese beiden blonden German Girls das Lied „Schreib‘ mir eine Karte“. Geboren wurden sie am 20. August 1936 im sächsischen Nerchau. Besonders erfolgreich waren sie in Italien, aber auch in den USA waren die Tänzerinnen und Entertainerinnen gern gesehene Gäste. Eine Zeitlang galten diese Zwillinge als schönste Frauen der Welt – was aber natürlich immer im Auge des Betrachters liegt.



Der lösungsrelevante Buchstabe liegt im Familiennamen der beiden an zweiter und an sechster Position.