Weniger romantisch thematisierte der zur zweiten Musik gesuchte Künstler seine Tuberkuloseerkrankung. Neben der Carter Family gehörte er zu den frühen Superstars der Countrymusik. Man kannte ihn auch als den „Singing Brakeman“, den singenden Eisenbahnbremser. Am 11. August 1932, neun Monate, bevor er an der Krankheit starb, nahm er das Lied „Whippin’ That Old TB“ auf. Wobei sich seine Therapieempfehlung – nämlich viel Sonnenschein und Alkohol – nun wirklich nicht zur Nachahmung eignet. Und wie heißt der Mann, der sich hier jodelnd auf den Weg ins Jenseits machte? Aus seinem Künstlervornamen soll gefunden und aufgeschrieben werden: der zweite oder der fünfte Buchstabe.

In dem Lied „Lunge, Darm, Herz“ gibt uns die Stuttgarter Gruppe Hiss Tipps zur Organgesundheit. Nun hat die Lunge ja keine eigenen Muskeln und kann ergo nicht von alleine atmen. Wir suchen deshalb: den wichtigsten an der Atmung beteiligten Muskel. Aus dem etwas verqueren deutschen Namen dieser inspirierenden Muskel-Sehnen-Platte notieren Sie bitte: den dritten oder den achten Buchstaben.

Den Titel des Liedes „Todo a pulmon“ könnte man übersetzen mit „Alles durch die Lunge“. Geschrieben hat es der argentinische Liedermacher Alejandro Lerner. In der Sendung zu hören ist es in der Interpretation der hierzulande vermutlich bekanntesten argentinischen Sängerinnen. Diese „Stimme der Stimmlosen“ hatte einen längeren Atem als die Diktatur in ihrem Land. Am 4. Oktober 2009 verstarb sie in Buenos Aires an Herz-Lungen-Versagen.



Der erste Buchstabe aus ihrem bekannten Vornamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.