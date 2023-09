Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2929

Beim Barfußlaufen geht es nicht zuletzt darum, den Hemmschuh der Zivilisation für einen Moment abzustreifen und sich – wieder – zu erden. 1966 erklärte Robert Parker in seinem Lied „Barefootin“, dass das auch für den Tanz gilt. Zur Musk gesucht wird: ein Pfarrer und Naturheilkundler, der ab Mitte des 19. Jahrhunderts mit seinen Wasserbehandlungen den Menschen hierzulande in großem Stil die Schuhe auszog. Aus dem Familiennamen dieses Schwaben notieren Sie bitte: den letzten oder den vorletzten Buchstaben.

1638 erschien das Madrigal „Ninfa, che scalza il piede“, „Nymphe, die barfuß du wandelst“. In ihm besingt ein Hirte seine enttäuschte Liebe zu einer weiblichen Naturgottheit. Wir suchen den Komponisten. Geboren wurde dieser Opernpionier 1567 in Cremona, gestorben ist er 1643 in Venedig.



Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an sechster Stelle, in seinem Familiennamen ist es der letzte.