Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Den Auftakt macht – mal wieder – der französische Komponist Jean-Philippe Rameau. In seiner Oper “Hippolyte et Aricie” aus dem Jahr 1733 bedauert Theseus den Verrat an seinem Sohn in der Arie „Grands Dieux! de quels remords je me sens dechiré“ – “Große Götter! Welche Reue zerreißt mich!” Zur Musik gesucht wird die Epoche, der man diese Oper zurechnet.



Aus ihrem Namen soll gefunden und notiert werden: der dritte Buchstabe.

2. Frage

In Musik No. zwei geht es um die Liebe, die Menschen zusammenschmieden und sie auch wieder auseinanderreißen kann. 1987 vertonte John Cale das Gedicht “On A Wedding Anniversary”, in dem außer der Beziehung auch der Himmel zerrissen ist. Wir suchen: den Dichter.



Aus dem Familiennamen dieses trinkfreudigen Walisers, den man vor allem als Autor des Hörspiels „Unter dem Milchwald“ kennt, soll aufgeschrieben werden: der zweite Buchstabe.

3. Frage

Der zu Musik No. drei gesuchte Mann ist quasi ein Kollege: von 1969 bis 1977 moderierte er das musikalische Quiz „Erkennen Sie die Melodie?“ Geboren wurde er 1928 in Wien. Seine bekannteste Rolle abseits des Theaters war die des Oberleutnant Lukasch in der Verfilmung von „Der brave Soldat Schwejk“ mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle. In der Sendung zu hören ist er mit dem Lied „Es reißt mich“ aus „Rochus Pumpernickel. Ein musikalisches Quodlibet für den Carneval in drei Aufzügen“ von Matthäus Stegmayer.



Aus dem bekannten Vornamen dieses am 26. Januar 2022 in Kloster Neuburg verstorbenen Schauspielers und Villon-Nachdichters notieren Sie bitte: den ersten Buchstaben.

4. Frage

Der 50. Film, bei dem Alfred Hitchcock Regie führte, trägt den Titel „Torn Curtain“ (deutscher Verleihtitel: „Der zerrissene Vorhang“). Bei dem 1966 erschienenen Streifen handelt es sich um einen Thriller aus der Zeit des Kalten Kriegs, der zu großen Teilen in der DDR spielt. In der Sendung zu hören ist das von John Addison komponierte Titellied. Den gesuchten Buchstaben finden sie im Vornamen des Hauptdarstellers an dritter Stelle. Im Vornamen der Schauspielerin der weiblichen Hauptrolle (Dr. Sarah Sherman) ist es der zweite Buchstabe.



Diese Englische Schauspielerin spielte auch die Hauptrolle in der Verfilmung von „Mary Poppins“.

5. Frage

Es kann einen aber nicht nur zerreißen – Musik zum Beispiel kann auch mitreißend sein. So wie in dem Lied “Dieser Rhythmus reißt uns mit”. 1957 sangen es die Ping Pongs in Begleitung des Rundfunktanzorchesters Leipzig für den DEFA-Film „Meine Frau macht Musik“. Erschienen ist das Lied bei der staatlichen Plattenfirma der DDR.



Aus ihrem Namen notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

6. Frage

Im Juni 1980 erschien mit der Single „Love Will Tear Us Apart“ der britischen Band Joy Division ein Klassiker des New Wave. Sechs Wochen zuvor hatte sich der zerrissene Sänger der Gruppe das Leben genommen. Der Titel des Liedes zierte auch seinen Grabstein, bevor er 2008 entwendet wurde.



Der zweite Buchstabe aus dem Vornamen dieses jungen Mannes beschließt den diesmal gesuchten Ratebegriff.