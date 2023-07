Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2921

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Musik No. eins ist ein Madrigal für fünf Stimmen, das 1590 erstmals im Druck erschien: „Questo specchio ti dono“ – „Diesen Spiegel gebe ich Dir“. Wir suchen den Komponisten. Neben vielen geistlichen Werken schrieb er auch Opern, von denen die berühmtesten sicher „Il ritorno d'Ulisse in patria“ („Die Heimkehr des Odysseus“) und „L’Orfeo“ („Orpheus“) sind.



Rätselrelevant ist: der sechste Buchstabe aus dem Familiennamen dieses Italieners.

2. Frage

1962 nahm ein französischer Sänger die Vertonung eines Gedichts von Jacques Prévert auf: „Le Miroir Brisé“, „Der zerbrochene Spiegel“. Seinen Durchbruch als Schauspieler erlebte der 1921 in der Toskana geborene 1953 mit der Hauptrolle in dem Spielfilm „Lohn der Angst“. Später spielte er an der Seite von u.a. Romy Schneider, Marilyn Monroe und Jane Fonda. Seit 1991 ruht er – von einer kurzen Unterbrechung abgesehen – auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise neben seiner Frau Simone Signoret.



Bitte finden und notieren Sie: den fünften Buchstaben aus dem Künstlernachnamen dieses Mannes.

3. Frage

Das dritte Musikstück trägt den Titel „Miroir“ und wird ebenfalls auf Französisch gesungen. Wo genau die Sängerin geboren wurde, ist unklar – wie so vieles in ihrer Biographie. Sie begann ihre Karriere als Modell und Muse von Salvator Dali, bevor sie in den 1970er Jahren mit Liedern wie „Follow Me“ zur Disco-Königin wurde.



Aus ihrem Vornamen, bei dem es sich vermutlich ebenfalls um ein Alias handelt, soll gefunden und aufgeschrieben werden: der zweite Buchstabe.

4. Frage

Auch der zur vierten Musik gesuchte Sänger gab sich einen Künstlernamen. Geboren wurde er 1941 in Glendale, California als Don Glen Vliet. 1969 produzierte sein Schulfreund Frank Zappa mit ihm das so epochale wie verstörende Album „Trout Mask Replica“. In der Sendung zu hören ist er mit dem Lied „Mirror Man“, aufgenommen live in London 1974 mit seiner Magic Band. Und wie heißt dieser Sänger und Mundharmonikaspieler?



Aus seinem Künstlervornamen notieren Sie bitte: den dritten Buchstaben.

5. Frage

In der griechischen Mythologie gibt es die Geschichte eines Jünglings, der sich im Wasser erblickt und sich prompt in sein Spiegelbild verliebt. In den Metamorphosen des römischen Dichters Ovid wird er nach seinem Tod zu einer Blume.



Bitte notieren Sie: aus dem Namen des Jünglings oder der Blume: den fünften Buchstaben. Zur akustischen Illustration ist in der Sendung das Lied „I’ll Be Your Mirror“ von The Velvet Underground and Nico zu hören.

6. Frage

2016 konstatierte auf ihrem Album „Keine Gefahr“ eine Künstlerin, dass wir alle auch immer irgendwie ein „Spiegel der Zeit“ sind. Geboren wurde die Liedermacherin und Aktivistin 1979 in West-Berlin. Früher war sie die Kleingeldprinzessin, heute ruft mit Fridays for Future die Außerirdische Galaktika an.



Der letzte Buchstabe aus ihrem Familiennamen beschließt das diesmal gesuchte Ratewort.