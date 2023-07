Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2920

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Das älteste erhaltene Musikinstrument ist eine Flöte aus Knochen. Solche archaischen Instrumente spielen auch in vielen Erzählungen und Sagen eine Rolle – so z.B. im Grimm‘schen Märchen vom „Singenden Knochen“. In ihm erschlägt ein junger Mann im Wettstreit um die Hand der Prinzessin seinen Bruder. Ein Spielmann findet dessen Knochen und macht daraus eine Flöte. Diese spielt er auf der Hochzeit, wo ihr „Gesang“ den Bruder als Mörder entlarvt. Ende der 1870er-Jahre machte ein österreichischer Komponist aus diesem Märchen die sinfonische Kantate Das klagende Lied. Und wie heißt dieser Mann? Seine fünfte Sinfonie illustrierte den Tod in Venedig, und auch seine Kindertotenlieder sind keine leichte Kost.



Der letzte Buchstabe aus seinem Familiennamen eröffnet den Buchstabenreigen.

2. Frage

Entstehungszeit und Aufnahmedatum des „Broken Bone Blues“ sind nicht genau zu ermitteln – und auch, dass hier Bob Dylan an der Gitarre zu hören sein soll, ist nur eine Vermutung. Wir suchen: den Sänger. Er war der Dichter der Beat Generation. Sein Epos „Howl“ („Das Geheul“) von 1956 gehört zu den wichtigsten Gedichten des 20. Jahrhunderts. Verstorben ist er am 5. April 1997 in New York.



Aus seinem bekannten Vornamen notieren Sie bitte: den ersten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

3. Frage

Der Text des US-amerikanischen Volksliedes „Dry Bones“ ist aus Knochennamen und Bibelzitaten zusammengesetzt. Die größte Bekanntheit erlangte das Lied in den 1940er-Jahren durch die Interpretation der Delta Rhythm Boys. Ihre Version wurde 1988 auch in dem Film „Rain Man“ verwendet. Und wie heißt der Schauspieler, der für die Hauptrolle des Raymond Babbitt einen Oscar bekam?



Auch hier bringt Sie der erste Buchstabe aus seinem Vornamen der Lösung einen Schritt näher.

4. Frage

Irgendwann in den 1960er-Jahren wünschte sich der Bluesmusiker Sonny Terry, dass man einem alten Hund auch mal einen Knochen zuwirft. Und wie heißt das alte bzw. veraltete Deutsche Wort für einen Knochen? Auch wenn man da heute nicht mehr so drauf steht, liegt es doch sehr nahe.



Aus ihm wollen Sie bitte finden und notieren: den vorletzten Buchstaben.

5. Frage

Auf Latein und Französisch heißt der Knochen schlicht „Os“. Zu Beginn des Jahres 2023 veröffentlichte der französische Punk-Barde Bobs NoT Dead das Album „Les os sur la peau“. Eigentlich heißt die Redewendung „la peau sur les os“ und bedeutet so viel wie „nur Haut und Knochen“. Aber Bob hat sich die Knochen auf seine Haut tätowieren lassen. Und wie nennt man die oft unterirdischen Räume in Kirchen oder Friedhofskapellen, die die Knochen von Verstorbenen beherbergen?



Aus diesem lateinischen Wort notieren Sie bitte: den vorletzten Buchstaben.

6. Frage

Zum Schluss besingt Max Goldt „Ein Haus aus den Knochen von Cary Grant“. Und das tat er 1986 als Teil welcher Gruppe? Sie verriet uns auch „Wissenswertes über Erlangen“ und huldigte einer „Königin mit Rädern unten dran“.



Der letzte Buchstabe vom zweiten oder dritten Wort ihres Namens beschließt den diesmal gesuchten Ratebegriff.