War Otto I. wirklich der Erste?

Im italienischen ist „Otto“ nicht nur ein Name, sondern auch das Wort für die Zahl Acht. “E Poi” ist der Titel eines Walzers, den Nino Rota für den Film „Otto e Mezzo“ („Achteinhalb“) komponierte. Und wer ist dessen Regisseur? Von ihm stammt auch der Film „La Dolce Vita“. Den benötigten Buchstaben finden Sie im Vornamen dieses italienischen Film-Granden an sechster Stelle; in seinem Familiennamen sind es: der fünfte und der letzte.

Musik Nr. 4 ist ein Nonsens-Schlager aus der Weimarer Zeit: 1930 sang Siegfried Arno begleitet vom Orchester Marek Weber das Lied „Ach Otto, Otto“. Ähnlich albern ist die Figur des Schulbusfahrers „Otto Mann“ in einer US-amerikanischen Zeichentrickserie. Wenn Sie den bestimmten Artikel weglassen, finden Sie den lösungsrelevanten Buchstaben an erster, an fünfter oder an letzter Position in ihrem Titel.

Der in Salt Lake City als Kind dänischer Einwanderer geborene Otto Harbach schrieb die Texte zu ca. 50 Musicals und Operetten. Er arbeitete u.a. mit George Gershwin und Oscar Hammerstein II. zusammen. Seine bekanntesten Lieder, wie z.B. „Yesterdays“ und „Smoke Gets In Your Eyes“, schrieb er allerdings mit einem anderen Komponisten. Und wie heißt dieser Mann?



Den gesuchten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an zweiter und an letzter Stelle, in seinem Familiennamen ist es ebenfalls: der zweite. Von den beiden stammt auch das von Dinah Shore gesungene Lied „Who?“, das in der Sendung zu hören ist.