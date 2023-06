Ein Höhepunkt der Türkei?

Gesucht wird: Ein Eigenname mit sechs Buchstaben.

1. Frage

Zu den bekanntesten Musikern der Türkei gehört Fazil Say. Der Pianist und Komponist wurde 1970 in Ankara geboren. In seiner Heimat kennt man ihn auch als erklärten Atheisten und streitbaren Bürgerrechtsaktivisten. 1993 komponierte er das Stück „Alla Turca Jazz“, eine Fantasie über das „Rondo Alla Turca“, dem letzten Satz der Klaviersonate No. 11 in A-Dur. Und wer schrieb dieses Stück im Jahr 1783?



Bitte notieren Sie: denjenigen Buchstaben, der am häufigsten – nämlich viermal – im bekannten Namen dieses Komponisten vorkommt.

2. Frage

1959 veröffentlichte ein US-amerikanischer Pianist auf seiner LP „Time Out“ das „Blue Ron-do à la Turk“, das im 9/8-Takt gespielt wird. Mit der Musik zu Frage Nummer eins teilt es allerdings nur den Titel. Und wie heißt der Komponist und Pianist, der sich von türkischen Straßenmusikern zu diesem Thema inspirieren ließ?



Aus seinem Familiennamen notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben

3. Frage

Anlässlich des 500. Jahrestages der Eroberung von Konstantinopel durch die Osmanen schrieben Jimmy Kennedy und Nat Simon 1953 das Lied „Istanbul (not Constantinople)“. Im Jahr darauf nahm eine 1931 in Paris geborenen Künstlerin das Lied mit dem Orchester Kurt Edelhagen auf. Seit 1965 gehört sie zu den Stammgästinnen des Sonntagsrätsels. Den gesuchten Buchstaben finden Sie im Vor- wie im Familiennamen dieser Gitarristin, Schauspielerin, Tänzerin, Entertainerin und „Hi-Fi Nightingale“ an zweiter Stelle.



In ihrem Vornamen finden Sie ihn außerdem an letzter Position.

4. Frage

5. Frage

1995 gründete die KlarinettistinAnnette Maye gemeinsam mit dem türkischstämmigen Perkussionisten Murat Coşkun das Ensemble FisFüz. Auf ihrer Debut-CD aus dem Jahr 2000 befindet sich das Lied „Kirizoglu Mustafa”. Der erste Präsident der türkischen Republik hieß ebenfalls Mustafa mit Vornamen. Und wie lautete (nach 1935) sein Nachname, bzw. sein Ehrenname?



Aus ihm notieren Sie bitte: den ersten oder den dritten Buchstaben.

6. Frage

2022 erschien der Dokumentarfilm „Aşk, Mark ve Ölüm“ – „Liebe, D-Mark und Tod“. In ihm erzählt der Filmemacher Cem Kaya von der Kultur der angeworbenen türkischen Einwanderer, die sich ab den 1970er Jahren in der BRD entwickelte. Zu ihren Stars gehörte das Duo Derdiyoklar, die in dem Lied „Liebe Gabi“ 1981 auf Türkisch und auf Deutsch sangen. Einer der ersten deutschen Gastarbeiter in der Türkei war Heinrich Schliemann. Und nach welcher sagenhaften Stadt suchte dieser unangeworbene Archäologe?



Der erste Buchstabe aus ihrem Namen beschließt den diesmal gesuchten Ratebegriff.