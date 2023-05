Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2912

Zu den bekannten literarischen Narren gehört ganz sicher Don Quijote. 1965 machten Dale Wasserman, Joe Darion und Mitch Leigh aus dem Roman von Miguel de Cervantes das Musical „Der Mann von La Mancha“. Zum Evergreen wurde das Lied des Don Quijote „The Impossible Dream“ (in der Sendung zu hören in der Interpretation von Jack Jones). Zur Musik gesucht wird: der Schildknappe, also der Begleiter des Ritters von der traurigen Gestalt.



Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie im Vornamen dieser Figur an zweiter und in seinem Nachnamen an zweiter und an letzter Position.