Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2908

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Der Saxophonist Stan Getz hieß mit bürgerlichem Namen Stanley Gayetzsky – seine Vorfahren waren aus der Ukraine in die USA emigriert. 1964 erschien auf dem Album „Getz Au Go Go“ der „Telephone Song“. Gesucht wird: die Sängerin des Liedes, das von ihren Landsmännern Roberto Menescal und Ronaldo Bôscoli komponiert wurde. Bekannt wurde sie als das „Girl From Ipanema“; ihr Geburtsname war „Weinert“. Obwohl sie im Jahr der Aufnahme geschieden wurde, behielt sie den Familiennamen ihres ebenfalls bekannten Mannes bei.



Aus diesem soll gefunden und aufgeschrieben werden: der zweite Buchstabe.

2. Frage

1940 erschien auf dem Label „Bluebird“ das Lied „Pennsylvania 6-5000“. Es handelte sich dabei nicht um eine Telefonnummer im gleichnamigen US-Bundesstaat, sondern um die des Hotel Pennsylvania in New York City. Dort spielten viele der großen Big Bands – so auch die des gesuchten Künstlers. Am 15. Dezember 1944 verschwand er spurlos über dem Ärmelkanal.



Aus dem Familiennamen dieses Bandleaders und Posaunisten schreiben Sie bitte auf: den ersten Buchstaben.

3. Frage

2017 veröffentlichten die „Flying Stars Of Brooklyn” das Lied „My God Has A Telephone“. 2020 nahm die slowakische Sängerin Nina Marinová unter dem Titel “Ach, Boze Zvedni Telefon” eine tschechische Version dieses Stücks auf. Und welcher deutsche Erfinder bezeichnete den besungenen Fernsprecher erstmals als „Telephon“? Geboren wurde er am 7. Januar 1834 in Gelnhausen.



Aus seinem bekannten Vornamen notieren Sie bitte: den ersten, den sechsten oder den letzten Buchstaben.

4. Frage





Der letzte Buchstabe aus seinem Familiennamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher. 1959 wurde die von Francis Poulenc komponierte Oper „La voix humaine“, „Die Menschliche Stimme“, uraufgeführt. In ihr lässt eine Frau in einer Reihe von Telefonaten mit ihrem Ex-Partner deren Beziehung revue passieren. Wir suchen den Schriftsteller, auf dessen gleichnamigem Theaterstück von 1928 die Oper basiert. Er schrieb auch den Text zur Oper „Oedipus Rex“ von Igor Strawinsky sowie das Buch (und das Drehbuch zu dem Film) „Les enfants terrible“.

5. Frage

Das Telefon verbindet die Menschen aber nicht nur, es kann sie auch entzweien. Darüber sang 2002 in dem Lied „Du ran (Du ran)“ vom Album „Knietief im Dispo“ der Obergrantler des deutschen Punk, Peter Hein. Und das tat er als Sänger welcher Gruppe? 1980 erschien ihr epochales Album „Monarchie und Alltag“.



Der Name der Band besteht aus einem Wort, rätselrelevant ist: der vierte Buchstabe.

6. Frage

1966 veröffentlichte eine britische Band die Single „Party Line“. Dabei handelte es sich allerdings nicht um eine Telefonparty, sondern um einen Gemeinschaftsanschluss. Solche waren früher in vielen Teilen der Welt eine günstige Alternative zu den „Private Lines“; allerdings konnten dabei immer mehrere Teilnehmer mithören. Geschrieben wurde das Lied von Ray Davies mit seinem jüngeren Bruder Dave, der es auch singt. Und diese beiden spielten in welcher Band?



Der letzte Buchstabe aus ihrem Namen beschließt den diesmal gesuchten Ratebegriff.