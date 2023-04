Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2906

1962 bezeichneten sich in dem Lied „Me And My Shadow“ zwei alte Freunde als Schatten des jeweils anderen: Frank Sinatra und Sammy Davis Jr.. Wir suchen einen weiteren ihrer Freude aus dem berühmt-berüchtigten „Rat Pack“. Er spielte sowohl in der Urversion von „Ocean’s Eleven“ wie auch in dem Film „Sieben gegen Chicago“ mit.



Der zweite Buchstabe aus seinem Künstlervornamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.