Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2905

Gesucht wird: ein Substantiv (das auch als Adjektiv verwendet wird) mit sechs Buchstaben und drei Silben

1. Frage

Die Bezeichnung „Blaue Stunde“ ist vor allem im Deutschen und Französischen verbreitet. Das erste Lied stammt aus dem Jahr 1969 und trägt den Titel „L’heure bleue“. Wir suchen die Sängerin und Komponistin. Ihr erster Hit war 1963 das Lied „Tous les garçons et les filles“, zwei Jahre später fragte sie dann den Abendwind.

Aus ihrem Vornamen soll gefunden und notiert werden: der siebte Buchstabe.

2. Frage

Die zweite Musik ist ein Ausschnitt aus der Serenade für Kammerorchester „L‘heure bleue“. Uraufgeführt wurde das Werk am 13. September 2001 in Frankfurt am Main. Und wer ist der Komponist? Geboren wurde er 1926 in Gütersloh, gestorben ist er 2012 in Dresden. Bekannt ist er vor allem für seine Opern, wie z.B. „Phaedra“ oder „Das Floß der Medusa“.

Den gesuchten Buchstaben finden Sie in seinem ersten Vornamen an dritter und in seinem zweiten Vornamen an vierter Stelle. In seinem Familiennamen ist es dann wieder der dritte.

3. Frage

Als „Die Blaue Stunde“ wird nicht nur die Stunde zwischen Tag und Nacht bezeichnet, sondern auch eine Zeit, in der alle möglichen und unmöglichen Dinge geschehen können. 2002 veröffentlichte ein Liedermacher, Schriftsteller und Maler das Album “Groooveman“, auf dem sich ein Lied mit dem Titel „Die blaue Stunde“ befindet. Geboren wurde er 1958 im damals noch niederländisch verwalteten Tüddern.

Sein Künstlername besteht ebenfalls aus drei Wörtern; lösungsrelevant ist: der erste Buchstabe vom dritten Wort.

4. Frage

Ein Chanson namens „L’heure bleue“ ist auch Teil der erfolgreichen Revue „Es liegt in der Luft“ von 1928. In der Sendung zu hören ist es in der Interpretation von Margo Lion, der Frau von Marcellus Schiffer, der auch den Text zu diesem Lied verfasste. Und wer schrieb die Musik? Man kennt ihn auch als Komponisten der Musik zu Otto Premingers Film „Die Heilige Johanna“.

Aus dem Namen dieses 1898 geborenen Künstlers notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben vom Vornamen oder den fünften aus seinem Familiennamen.

5. Frage

Mitte der 1960er Jahre erschien das Album „Eine Blaue Stunde“. Auf ihm befindet sich das gleichnamige Chanson aus der Feder von Herbert und Rudolf Nelson. Aufgenommen hatte es eine österreichische Sängerin. Zu Beginn der 1960er Jahre betrieb sie angeblich einen Club im berühmten Waldorf Astoria in New York – vermutlich im Souterrain. Genauso angeblich war sie das stimmliche Vorbild für Marlene Dietrich.

Aus dem Vornamen dieser 1903 in Wien geborenen Diseuse mit dem dunklen Timbre suchen wir: den ersten Buchstaben.

6. Frage

2022 erschien das Album „Saint-Clair“ des französischen Sängers und Komponisten Benjamin Biolay. Auch hier findet sich ein Lied mit dem Titel „L'heure bleue“. Zur Musik gesucht wird eine österreichische Schriftstellerin, die ein Gedicht mit dem Titel „Die Blaue Stunde“ schrieb. Erschienen ist es 1956 in ihrem zweiten Gedichtband „Anrufung des großen Bären“.

Der sechste Buchstabe aus dem Vornamen der 1926 in Klagenfurt geborenen Schriftstellerin beschließt das gesuchte Ratewort.