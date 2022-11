Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2888

Zur ersten Musik suchen wir die ausführende Gruppe. In ihrem Lied „Lonely People“ rufen sie einsame Menschen dazu auf, nicht aufzugeben. Produziert wurde das Stück von George Martin und Geoff Emerick 1974 für die LP „Holiday“. Ihren größten Hit hatte die Gruppe mit dem Lied „A Horse With No Name“. Ihr Name besteht aus einem einzigen Wort mit sieben Buchstaben. Und – sich so zu nennen, muss man sich erstmal trauen.



Aus diesem leicht größenwahnsinnigen Namen soll notiert werden: der zweite Buchstabe.