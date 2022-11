Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2887

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und einer Silbe.

1. Frage

Die eine trifft es völlig unerwartet, der andere ahnt sein Ende und gestaltet seine finale Musik entsprechend. Wie es sich bei dem im folgenden gesuchten Komponisten verhielt, ist nicht ganz klar. Immerhin war er schon 74 Jahre alt, als er 1885 die Nocturne „En Rêve“, also „Im Traum“ schrieb, seine vermutlich letzte originale Komposition. Am 31. Juli 1886 starb er in Bayreuth. Sein Schwiegersohn war Richard Wagner, der allerdings nur anderthalb Jahre jünger war.



Aus dem Familiennamen dieses Komponisten, der auch die „Liebesträume“ schrieb, notieren Sie bitte den dritten Buchstaben.

2. Frage

Am 1. Oktober 1977 nahm ein bereits schwer von einer Lungenkrebserkrankung gezeichneter Chansonnier das letzte Lied für seine letzte LP auf. Nur einen einzigen Anlauf brauchte er für „Les Marquises“, mit dem er seiner Wahlheimat, den Marquesas-Inseln, ein Denkmal setzte. Und wie heißt dieser Sänger? Neben Georges Brassens ist er für viel der französische Chansonnier. Und wie viele große Franzosen stammte auch er aus Belgien.



Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an dritter Position.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

3. Frage

Am 16. September 1950 spielte der Pianist Dinu Lipatti im französischen Besançon trotz hohen Fiebers und fortgeschrittener Krankheit ein umjubeltes Konzert. Es sollte sein letztes sein. In der zweiten Hälfte bestand es aus dreizehn Walzern eines polnischen Komponisten. In der Sendung zu hören ist der Walzer für Klavier Nr. 12 f-Moll, op. 70 Nr. 2. Den finalen Walzer schaffte Lipatti nicht mehr und spielte stattdessen den Bach-Choral „Jesus bleibet meine Freude“ – dessen Aufnahme allerdings verschollen ist.



Zielführend ist hier der zweite Buchstabe aus dem französischen Familiennamen des Komponisten.

4. Frage

Das letzte Stück von Künstler No. vier war ein Lied über seinen Vater: am 3. Dezember 1952 nahm der gesuchte Sänger im Studio von KWKH in Shreveport das Lied „The Log Train“ auf. Am 1. Januar 1953 verstarb dieser Pionier der Country Music während der Fahrt zu einem Konzert auf dem Rücksitz seines Autos. Die letzte zu seinen Lebzeiten veröffentlichte Single trug den ominösen Titel „"I'll Never Get Out Of This World Alive".



Der erste Buchstabe aus dem Familiennamen dieses “Hillbilly Shakespeare” bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

Am 1. Oktober 1970 entstand eines der bekanntesten Stücke der Rockmusik. Was niemand ahnen konnte: es sollte die letzte Aufnahme der Sängerin sein, die drei Tage später im Alter von 27 Jahren an einer Überdosis Heroin verstarb. In dem Lied „Mercedes Benz“ besang die US-Amerikanerin vermutlich einen Mercedes 600 – wobei die Sängerin selbst vor allem Porsche fuhr.



Aus dem Vornamen diese Ikone der 1960er Jahre notieren Sie bitte den zweiten Buchstaben.

6. Frage

Der zur letzten Musik der Sendung gesuchte Gitarrist war zu jung für den „Club 27“ – er starb am 29. Oktober 1971 mit nur 24 Jahren an den Folgen eines Motorradunfalls. Kurz zuvor hatte er mit seinem Kollegen Dickey Betts das Instrumentalstück „Little Martha“ aufgenommen, das seine letzte Studio-Aufnahme sein sollte. Angeblich hatte ihm Jimi Hendrix das Stück im Traum vorgespielt. Zu finden ist das Lied am Schluss des Albums „Eat A Peach“ der nach dem gesuchten Gitarristen und seinem Bruder benannten Band.



Der vierte Buchstabe aus seinem Vornamen oder der letzte aus seinem Familiennamen beschließt das diesmal gesuchte Rätselwort.