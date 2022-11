Sonntagsrätsel 2885. Ausgabe

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Zu Beginn suchen wir den Namen einer Oper von George Gershwin. In ihrem zweiten Akt liegt die Protagonistin mit Fieber im Bett. Währenddessen ziehen unter ihrem Fenster diverse Straßenhändler vorbei, darunter auch eine Erdbeerverkäuferin, die das Lied “Oh dey's so fresh and fine” singt. Uraufgeführt wurde diese Oper 1935. Ihr Name besteht aus drei Wörtern, von denen eines der Name der männlichen und eines der Name der weiblichen Hauptfigur ist.

Der vierte Buchstabe des ersten Wortes macht den Auftakt zum gesuchten Ratebegriff.

2. Frage

Karen Michelle Johnston wurde Mitte der 1980er-Jahre unter dem Namen Michelle Shocked bekannt. 1992 erschien ihr Lied „Strawberry Jam“, das sie vor allem als Plädoyer für hausgemachte und gegen industriell hergestellte Erdbeermarmelade verstanden wissen wollte. Die Frage zur Musik zielt auf das Land, in dem zurzeit die meisten Erdbeeren produziert werden.

Aus seinem Namen notieren Sie bitte den letzten Buchstaben.

3. Frage

Der Beatles-Klassiker „Strawberry Fields Forever“ ist vermutlich das Lied, das den meisten als Erstes zum Thema „Erdbeeren“ einfällt. 2006 mischten der Produzent George Martin und sein Sohn Giles für das Album „Love“ eine Version dieses Liedes, die seine Entstehung nachzeichnet – vom Demo bis zur veröffentlichten Version. Geschrieben hatte es John Lennon über „Strawberry Field“, ein Waisenhaus der Heilsarmee, auf dessen Grundstück er als Kind spielte. Und in welcher Stadt lag dieses Waisenhaus?

Aus ihrem Namen soll gefunden und aufgeschrieben werden: der fünfte Buchstabe.

4. Frage

2008 veröffentlichte die tschechische Mezzo-Sopranistin Magdalena Kožená das Album „Songs My Mother Taught Me“, „Lieder, die mich meine Mutter lehrte“. Darauf befindet sich auch das Lied „Kebych bola johodú“, „Wär‘ ich eine Erdbeere“. Zur Musik gesucht wird: der Ehemann von Magdalena Kožená.

Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie im Familiennamen dieses bekannten Dirigenten an dritter und an vierter Position.

5. Frage

Der Name der britischen Band The Strawbs war die Abkürzung ihres ursprünglichen Namens: „The Strawberry Hill Boys“. 1967 nahmen sie in Dänemark ein Album mit einer ebenfalls aus Großbritannien stammenden Sängerin auf (das allerdings erst 1973 veröffentlicht wurde). Schon kurz nach dieser Aufnahme trennten Band und Sängerin sich wieder; die Strawbs hatten Erfolg als Band und die Sängerin als Mitglied von Fairport Convention. Nachdem sie sich an einer Solokarriere versucht hatte, starb sie 1978 im Alter von 31 Jahren an den Folgen eines Treppensturzes. Und wie heißt diese Ikone des britischen Folkrocks?

Der zweite Buchstabe aus ihrem Familiennamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

6. Frage

2014 veröffentlichte eine britische Gruppe unter dem Titel „Erdbeer Mund“ ihre Vertonung des Gedichtes von Paul Zech „Eine verliebte Ballade für ein Mädchen namens Yssabeau“, das man nach seiner ersten Zeile auch als „Ich bin so wild nach Deinem Erdbeermund“ kennt. Zech verkaufte es als eine Übertragung aus dem Werk von François Villon, was es aber wohl nicht wirklich ist. Die gesuchte Gruppe benannte sich nach einem österreichischen Erzherzog, dessen Rolle in der Geschichte nicht zu übersehen ist.

Ihr Bandname besteht aus zwei Wörtern; der vierte Buchstabe des ersten Wortes oder sechste oder achte Buchstabe aus dem zweiten Wort beschließt den diesmal gesuchten Rätselbegriff.