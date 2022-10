Sonntagsrätsel Ausgabe Nr 2879

Am 25. September 1980 verstarb mit John Bonham einer der einflussreichsten Schlagzeuger überhaupt. Und da 2022 das Schlagzeug Instrument des Jahres ist, steht das Rückgrat der populären Musik des 20. Jahrhunderts diesmal im Mittelpunkt des Rätsels.

Gesucht wurde: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Als Urknall für die Entstehung des Schlagzeugs werden oft die Trommelverbote für afrikanische Sklaven in den USA zitiert. Als Reaktion darauf trommelten sie unter Einsatz aller Extremitäten die Rhythmen auf ihrem Körper. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand dann eine Art Rationalisierung in der Unterhaltungsmusik statt: Wurde das Schlagwerk im Orchester noch von mehreren Musikern bedient, spielte es nun oft eine einzige Person – und das mit Händen und Füßen, weshalb im Jahr 1900 das erste Bassdrum-Pedal hergestellt wurde. So entstand Stück für Stück ein neues Instrument, das bald auch die ersten Stars hervorbrachte. Einen von ihnen besingt Anita O'Day in dem Lied „Drummin' Man“ – der bei diesem Stück auch als Schlagzeuger zu hören ist. 1959 entstand unter dem Titel “Drum Crazy” ein Film über sein Leben. Der erste Buchstabe aus seinem Familiennamen macht den Auftakt zum gesuchten Rätselbegriff.



K – Gene Krupa

2. Frage

Auf den Jazz folgte der Rock'n'Roll, der dann wiederum von der Beat-Ära abgelöst wurde. 1964 zollte ein Superstar des Jazz mit dem Lied „Ringo Beat“ dem Beatles-Schlagzeuger sowie dem Schlagzeugsound der „British Invasion“ Tribut. Die gesuchte Sängerin nannte man die „First Lady Of Song“ oder auch einfach nur „Queen of Jazz“. Den benötigten Buchstaben finden Sie in ihrem Vornamen an erster und in ihrem Familiennamen an sechster Stelle.



E – Ella Fitzgerald

3. Frage

Bereits im Jazz gab es berühmte Schlagzeugerinnen, wie z.B. Viola Smith (von der leider keine repräsentativen Schallplattenaufnahmen existieren). Ein frühes Vorbild bzw. role model in der Popmusik war dann die Schlagzeugerin und Sängerin eines US-amerikanischen Geschwister-Duos. In der Sendung zu hören sind die beiden mit dem Lied „All I Can Do“ von ihrem Debutalbum „Offering“ aus dem Jahr 1969, auf dem die Musikerin nicht nur singt, sondern auch (noch) selbst trommelt. Die Aufnahme entstand kurz bevor das Duo internationalen Erfolg hatte mit Liedern wie „Yesterday Once More“ oder „Top Of The World“. Zielführend ist der letzte Buchstabe aus ihrem Gruppennamen.



S – The Carpenters

4. Frage

Obwohl sie den Beat vorgaben, wurden Afrikaner oder afrikanischstämmige Menschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eher selten zu Schlagzeugstars. Einer der meistbeachteten Drummer aus Afrika war sicher Tony Allen, der in der Band von Fela Kuti spielte. In der Sendung zu hören sind die beiden mit einem Ausschnitt aus dem Stück „Zombie“ von 1976. Entstanden ist diese Musik in der größten Stadt Nigerias, in der auch Fela Kutis Club „The Shrine“ lag. Tony Allen wurde dort geboren; Fela Kuti ist dort gestorben. Aus dem Namen dieser Stadt soll notiert werden: der fünfte Buchstabe.



S – Lagos

5. Frage

Eine der ungewöhnlichsten Schlagzeugerinnen der Rockmusik war bzw. ist Maureen „Moe“ Tucker. Sie verzichtete auf den Einsatz eines Fußpedals und legte die Bassdrum einfach vor sich auf den Boden. In der Sendung zu hören ist sie in einer Aufnahme aus dem Jahr 1968: "Stephanie Says", komponiert und gesungen von Lou Reed. Gesucht wird die Gruppe, mit der sie und Reed bekannt wurden. Derjenige Buchstabe, der am häufigsten in ihrem Namen vorkommt, bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.



E – The Velvet Underground

6. Frage

Britta Neander begann mit dem Schlagzeugspiel im Umfeld der Band Ton Steine Scherben. Ende der 1970er-Jahre gründete sie mit Carambolage ein Trio, das ausschließlich aus Frauen bestand. In den frühen 1990er-Jahren stieß sie dann zu den Lassie Singers aus Kreuzberg, die daraufhin ebenfalls zu einer reinen Frauenband wurden. 1996 erschien auf dem Album „Hotel Hotel“ das Lied "Liebe wird oft überbewertet". Die Frage zur Musik zielt auf den Mann, der das Fußpedal an der Bassdrum maßgeblich entwickelte. Sein deutscher Familienname war später der Name seiner Schlagzeugmarke. Und diese sechs Buchstaben prangten auch auf den Bassdrums von Ringo Starr und John Bonham. Der erste Buchstabe dieses Namens beschließt das diesmal gesuchte Rätselwort.



L – (William F.) Ludwig