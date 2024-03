Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2957

„Die Rose, die Lilie, die Taube“ ist der Titel eines kurzen Liedes aus dem Zyklus „Dichterliebe“ von 1840. In der Sendung zu hören ist es in der Interpretation von Fritz Wunderlich, der von Hubert Giesen am Klavier begleitet wird. Der Text stammt von Heinrich Heine, wir suchen: den Komponisten.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

„Asa Branca” bedeutet auf Deutsch „Weißer Flügel“. Dieses Lied über eine Picazurotaube in der Steppe des nordöstlichen Brasiliens schrieb 1947 der Musiker Luiz Gonzaga. In Brasilien gehört es quasi zu den Volksliedern; in der Sendung zu hören ist es in der Interpretation der New Yorker Gruppe „Forro In The Dark“ mit David Byrne als Gastsänger. Zur Musik gesucht wird: der Lateinische Name der Taube.