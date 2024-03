Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2954

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Am 18. April 1927 zierte ein Bild der australischen Sopranistin Nellie Melba die erste Seite des Magazins. In der Sendung zu hören ist sie mit dem Lied „Mandoline“ aus der Feder von Claude Debussy. Als die Sängerin 1892 in London gastierte, kreierte der Küchenchef des Savoy Hotels ihr zu Ehren ein besonderes Dessert. Es bestand aus Vanilleeis und einer Frucht. Später kam dann noch Himbeersauce hinzu.

Aus dem Namen der Frucht, die man seitdem mit Nellie Melba assoziiert, soll gefunden und aufgeschrieben werden: der erste Buchstabe.

2. Frage

Auch am 23. Februar 1953 war eine Sängerin auf dem Time-Cover zu sehen. 1954 hatte sie einen Hit mit dem Lied „This Ole House“ und spielte neben Bing Crosby und Danny Kaye die weibliche Hauptrolle in dem Film „White Christmas“. Ihr Neffe ist der Schauspieler George Clooney, der bei ihrer Beerdigung 2002 zu den Sargträgern gehörte. In der Sendung zu hören ist sie mit dem Lied „I Feel A Song Comin‘ On“ (vermutlich aus dem Jahr 1955).

Der sechste Buchstabe aus ihrem Vornamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

3. Frage

Sängerin Nummer drei kennt man eher als Schauspielerin. Ihr Gegenüber auf der Leinwand war häufig Marcello Mastroianni, verheiratet war sie mit dem Filmproduzenten Carlo Ponti. 1958 spielte sie in den Filmen „Hausboot“ und „Die schwarze Orchidee“; 1960 war sie in „Die Millionärin“ die Partnerin von Peter Sellers. 1962 sang sie für den Film „Boccaccio ‘70“ das Lied “Soldi Soldi Soldi”. Am 6. April desselben Jahres war sie dann das Time-Covergirl.

Aus dem Künstlervornamen dieser Oscarpreisträgerin notieren sie bitte: den dritten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

Am 27. Oktober 1986 schaffte es unter der Überschrift „Rock’s Renaissance Man“ der „Sänger, Komponist, Texter, Gitarrist, Regisseur, Schriftsteller, Schauspieler, Videokünstler, Designer, Fotograf“ David Byrne auf das Titelblatt des Time Magazins. In der Sendung zu hören ist er als Sänger bzw. Sprecher des Liedes „Once In A Lifetime“ vom Album „Remain In Light“ aus dem Jahr 1980. Gesucht wird: der Name der Gruppe, der David Byrne damals angehörte.

Er besteht aus zwei Wörtern. Für das Rätsel relevant ist vom ersten Wort: der fünfte Buchstabe.

5. Frage

Am 1. März 1971 zierte die psychedelische Zeichnung eines Singer-Songwriters das Time Magazine. Im selben Jahr spielte er eine der Hauptrollen in dem Film „Asphaltrennen“ und hatte einen Nummer-eins-Hit mit dem Lied „You’ve Got A Friend“. In der Sendung zu hören ist er mit einem Stück von seiner ersten LP, die auf dem Plattenlabel der Beatles erschien: „Something In The Way She Moves“. Den Titel lieh sich George Harrison später als Eröffnungszeile für seine Komposition „Something“.

Aus dem Vornamen dieses Singer-Songwriters soll notiert werden: der vierte Buchstabe.

6. Frage

Die Eltern der zur letzten Rätselmusik gesuchten Künstlerin waren große Fans des Musikers von Frage Nummer fünf und benannten sogar ihre Tochter nach ihm. Geboren wurde sie 1989 in Reading im US-Bundesstaat Pennsylvania. Nachdem sie 2014, 2017 und 2019 schon auf dem Titel des Time Magazins war, wurde sie 2023 zur „Person Of The Year“ gewählt, wodurch sie erneut auf dem Cover landete. Bereits 2008 sang sie das Lied „You Belong With Me”.

Der letzte Buchstabe aus ihrem Vornamen ist auch der Schlussbuchstabe des gesuchten Begriffs.