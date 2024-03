Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2956

Gesucht wird: ein Eigenname mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Den Auftakt macht ein musikalischer Scherz von Johann Strauss (Sohn) in einer Aufnahme der Comedian Harmonists vom 26. September 1933. Das Musikstück teilt sich den Namen mit einer – laut Duden – „utopischen Maschine, die ohne Energiezufuhr dauernd Arbeit leistet“. Ihr Name besteht aus zwei lateinischen Wörtern, von denen das erste auch „Ewigkeit“ bedeuten kann.

Aus diesem Wort notieren Sie bitte: den ersten oder den vierten Buchstaben.

2. Frage

Vermutlich im Januar 1713 schrieb ein deutscher Komponist die „Ode for the Birthday of Queen Anne“, die erste Herrscherin des 1707 entstandenen König*innenreichs Großbritannien. Nach ihren Anfangsworten nennt man sie bzw. die Arie daraus auch „Eternal source of light divine“, also: „Ewige Quelle des göttlichen Lichts“ – womit die Sonne gemeint ist. In der Sendung wird sie von Edita Gruberova gesungen, die Trompete spielt Wynton Marsalis. Der Komponist wurde 1685 in Halle an der Saale geboren.

Der letzte Buchstabe aus seinem Namen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

3. Frage

Von Gisela May haben wir in diesem Jahr schon zweimal gehört – im Jahr ihres 100. Geburtstages darf sie aber ruhig öfter vorkommen. Diesmal ist sie mit dem Lied „Ein Wandern endlos weit“ vertreten. Und die Endlosigkeit ist ja ein wesentliches Merkmal der für uns Menschen so schwer zu fassenden Vorstellung von „Ewigkeit“. Die Musik schrieb Volkmar Leimert, wir suchen: den Verfasser der Textvorlage. Er war der erste Kulturminister der DDR und schrieb auch die Worte der Nationalhymne.

Aus seinem ersten Vornamen finden Sie bitte: den vierten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

2003 veröffentlichte der Sänger Georges Moustaki das Lied „Ephémère éternité“ („Vergängliche Ewigkeit“). Vielleicht fühlte er damals schon das Alter, vielleicht wollte er auch nur die Liebe unter den Menschen feiern. Sein Vater war ein jüdischer Grieche, Moustakis Muttersprache war Italienisch. Wir suchen: den Namen seines Geburtslandes.

Zielführend ist hier: der fünfte Buchstabe.

5. Frage

1943 wurde im Wilnaer Ghetto die Revue "Mojsche halt sich" uraufgeführt. In ihrem Finale singt der Chor das Lied „Mir lebn ejbig“, dessen Text von Lejb Rosenthal stammt. Im September 1943 wurde das Ghetto zerstört; Rosenthal wurde in ein Arbeitslager deportiert und dort 1944 erschossen. 1991 sang seine Version dieses Liedes ein 1936 in Hamburg geborener Liedermacher.

Aus dem bekannten Vornamen dieses selbstinszenierten „preußischen Ikarus“ finden und notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

6. Frage

2006 besang die Gruppe Joan As Police Woman die Ewige Flamme in dem Lied „Eternal Flame“. Das Gegenteil von „Ewigkeit“ ist die „Vergänglichkeit“. Und wie bezeichnet man in der Sprachwissenschaft solch ein Gegenwort bzw. Oppositionswort?

Der zweite oder der fünfte Buchstabe aus diesem Wort beschließt den gesuchten