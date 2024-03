Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2955

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Den Auftakt macht – nicht etwa ein alter Hut, sondern ein alter Bekannter: Jacques Offenbach. Seine letzte Oper trägt den Titel „Les Brigands“ („Die Banditen“). In ihr singt des Räuberhauptmanns Tochter Fiorella das Lied „Au chapeau je porte une aigrette“ (in der Sendung zu hören von Ghyslaine Raphanel). Google übersetzt diesen Titel mit „Auf meinem Hut trage ich einen Reiher“. Gemeint ist aber wohl dessen Feder.



Zur Musik gesucht wird: die Geburtsstadt von Jacques Offenbach. Der erste Buchstabe aus ihrem Namen ist auch der erste des heute gesuchten Ratebegriffs.

2. Frage

1960 veröffentlichte der Jazzgitarrist und Chansonnier Sacha Distel die Single „Mon beau chapeau“. Vermutlich 1961 sang er das Lied dann in einer deutschen Fernsehshow als Duett mit einem der frühen Protagonisten des deutschen Rock’n’Roll. Er wurde am 18. März 1939 in München geboren, machte dann mit Conny Musik und besang mal das Hula- und mal das Sugar Baby.



Den lösungsorientierten Buchstaben finden Sie in seinem bekannten Vornamen an fünfter und in seinem Familiennamen an zweiter Position.

3. Frage

1971 schrieb der Komponist Jean Françaix 15 Stücke, die von Kinderportraits eines französischen Malers inspiriert wurden. In der Sendung zu hören ist die die Nummer sieben: „Fillette au chapeau bleu“ – das Mädchen mit dem blauen Hut. Zu den bekanntesten Bildern dieses Impressionisten gehört der „Ball im Moulin de la Galette“ von 1876.



Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie im bekannten zweiten Vornamen dieses Malers an letzter oder in seinem Familiennamen an zweiter Position.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

Wir bleiben in Frankreich: 1936 erschien dort eine Schellack-Platte mit dem Titel „Le chapeau de Zozo“. Das Markenzeichen des Sängers waren der Strohhut und der Spazierstock. 1959 erhielt er einen Ehrenoscar für seine Verdienste um den Unterhaltungsfilm; ganz am Ende seiner Karriere sang er das Titellied von Walt Disneys Zeichentrick-Musical „Aristocats“.



Den benötigten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an erster Position.

5. Frage

Vermutlich 1960 nahm der dominikanische Bandleader Primitivo Santos das Stück „La Gorra“, zu deutsch „Der Hut“ auf. Und welche Sprache spricht man in der Dominikanischen Republik?



Aus ihrem deutschen Namen notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

6. Frage

Ab 1970 lockerte ein britischer Singer-Songwriter seine damals schwer experimentellen und teilweise chaotischen Konzerte mit dem „Hat Song“ auf. 1978 beschloss eine Aufnahme dieses Liedes sein Album „Rainbow Takeaway“.



Aus dem Vornamen dieses der Canterbury-Szene zugerechneten Musikers notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben. Er oder der dritte aus seinem Familiennamen, der so lautet wie der Kolonialname einer australischen Sehenswürdigkeit, beschließt das gesuchte Ratewort.