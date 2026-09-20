Sonntagsrätsel Nr. 3087: Vor Hunger durchgedreht?

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Im Märchen von Hänsel und Gretel leiden die Kinder Hunger, weil der Vater arm ist. In einer gleichnamigen Oper, die am 23. Dezember 1893 in Weimar uraufgeführt wurde, verkündet er, dass Hunger doch der beste Koch sei. Wir suchen: den Komponisten dieses Werks. Seinen Namen eignete sich später der britische Schmalz-Barde Arnold George Dorsey an.



Zielführend ist: der dritte Buchstabe aus dem Familiennamen.

2. Frage

1844, mitten im schönsten Vormärz, schrieb Georg Weerth das „Hungerlied“. Angeregt dazu wurde er von den Weberaufständen. Nach der gescheiterten Revolution von 1848 musste er wegen angeblicher Verunglimpfung eines verstorbenen Adeligen ins Gefängnis. Nach Verbüßung seiner Haftstrafe zog sich Weerth schließlich auf einen Inselstaat in der Karibik zurück, wo er 1856 verstarb.



Aus dem Namen dieser großen Insel der großen Antillen ist zielführend: der letzte Buchstabe.

3. Frage

1995 veröffentlichte eine in Dublin geborene Sängerin das Lied „Famine“. Darin beschreibt sie die Große Hungersnot, die von 1845 bis 1852 in Irland herrschte. Viele Bauern bewirtschafteten das Land als Pächter der britischen Großgrundbesitzer weshalb Getreide, Vieh und andere Erzeugnisse nach England exportiert wurden, während der einheimischen Bevölkerung nur die Kartoffeln blieben. Als die 1845 erstmals von der Kartoffelfäule befallen wurden, kam es zu vielen Toten und zu Massenauswanderung.



Die gesuchte Sängerin hatte ihren ersten grüßen Hit mit der Prince-Komposition „Nothing Compares 2 U“. Zielführend ist: der dritte Buchstabe aus ihrem Vornamen

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608

4. Frage

1978 veröffentlichte der jamaikanische Sänger Toots Hibbert ebenfalls ein Lied mit dem Titel „Famine“. Und welcher Musikrichtung gab Hibbert mit einem Lied 1968 ihren Namen bzw. etablierte ihn?



Von seinen sechs Buchstabe sind lösungsorientiert: der dritte oder der vierte.

5. Frage

2020 erschien auf dem Album „Ich liebe Dich“ das Lied „Dr Hunger Wird Schlimmer“. Gesungen wird es von einer 1983 in Bern geborenen Künstlerin, die das Album mit ihren Songwriting-Kollegen Dino Brandão und Faber aufnahm. Ihre bekannteste Eigenkomposition ist der „Walzer für niemand“.



Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie in ihrem Vornamen an letzter und in ihrem naheliegenden Künstlernachnamen an fünfter Position.

6. Frage