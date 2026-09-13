Nr. 3086: An die Nachgeborenen?

Gesucht wird: ein Adjektiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Ein letzter Wille steht auch im Mittelpunkt der Oper „Gianni Schicchi“ von 1918. Im Hause von Buoso Donati lamentiert die versammelte Verwandtschaft, dass der Verstorbene seinen Besitz einem Kloster vermacht hat. Aber die Hauptfigur weiß Abhilfe: „Dameti il testamento“.



Der erste Buchstabe aus dem Familiennamen des Komponisten dieser einaktigen Oper eröffnet diesmal den Buchstabenreigen.

2. Frage

Zehn Jahre vor seinem eigenen Tod veröffentlichte 2003 ein in Alexandria geborener Chansonnier das „Petit Testament“, das kleine Testament. Dafür hatte er das gleichnamige Gedicht des französischen Poeten und Resistancekämpfers Jean Prévost vertont, der 1944 erschossen wurde.



Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie im Vornamen dieses Sängers an dritter und in seinem Familiennamen an zweiter Position.

3. Frage

1990 nahm die Sängerin Etta Cameron mit der NDR Bigband das Lied „The Testament“ auf – wobei es sich bei diesem Testament wohl eher um die Bibel handeln dürfte. Und wie nennt man diesen geistlichen Musikstil im Allgemeinen? Der Duden definiert ihn als „christliche afroamerikanische Musikrichtung, die Elemente des Spirituals, des Blues und des Jazz enthält“.



Aus diesem Wort mit sechs Buchstaben ist zielführend: der dritte.

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4. Frage

Nach Italien, Frankreich und den USA reisen wir mit Musik No. vier in eine ganz andere Gegend der Welt. 1949 sang Jorge Vidal das „Testamento De Arrabal“; Orchesterleiter Osvaldo Pugliese hatte mit seinen Arrangements einen nicht unwesentlichen Einfluss auf Astor Piazolla. Und aus welchem Land stammen alle diese Künstler?



Zielführend ist: der sechste Buchstabe aus seinem Namen.

5. Frage

„El testament d’Amelia“ ist ein katalonisches Volkslied, das die letzten Worte einer jungen Frau wiedergibt, die von ihrer Stiefmutter vergiftet wurde. Wir hören eine instrumentale Fassung und suchen: den Interpreten. Er war der britische Lautenist und Gitarrist des 20. Jahrhunderts; viele Komponisten – wie z.B. Benjamin Britten und Hans Werner Henze – schrieben Stücke für ihn.



Zielführend ist: der zweite Buchstabe aus seinem bekannten Vornamen.

6. Frage