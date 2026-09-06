Sonntagsrätsel Nr. 3085

Gesucht wird: ein Adjektiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

1943 komponierte Hanns Eisler das Lied „An die Hoffnung“ (in der Sendung gespielt vom Ensemble Argus). Der Dichter des Textes wurde 1770 in Lauffen am Neckar geboren und verbrachte den Großteil seiner zweiten Lebenshälfte in einem Turm in Tübingen. „Hälfte des Lebens“ ist dann auch der Titel eines seiner Gedichte; sein berühmtestes Werk dürfte aber der Roman „Hyperion“ sein.



Den Lösungsbuchstaben finden Sie in seinem bekannten Vornamen an zweiter und an sechster Position; in seinem Familiennamen ist es ebenfalls: der sechste.

2. Frage

Auch Musik No. zwei trägt den Titel „An die Hoffnung“. Der Text stammt von Christoph August Tiedge, die Musik schrieb Ludwig van Beethoven. Und der wurde 1770 in welcher Stadt geboren?



Von ihren vier Buchstaben ist zielführend: der zweite.

3. Frage

2001 veröffentlichten Jaques und Paula Morelenbaum mit Ryuichi Sakamoto ihre Version des Liedes „Esperança Perdida“, also: verlorene Hoffnung. Wir suchen: den Mann, der es 1956 geschrieben hatte. Neben Heitor Villa-Lobos dürfte er der bekannteste brasilianische Komponist sein. Von ihm stammt auch der Evergreen „The Girl From Ipanema“.



Bitte finden und notieren Sie: den mittleren Buchstaben aus seinem Familiennamen.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608

4. Frage

Im Juli 1940 löste der „État français“, also der „Französische Staat“ die Dritte Republik ab. Die auch als „Vichy Regime“ bekannte Regierung kollaborierte mit Nazi-Deutschland. Deren Chef Philippe Pétain ließ die Parole der französischen Revolution „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ durch den Wahlspruch „Arbeit, Familie, Vaterland“ ersetzen. Mitten in dieser dunklen Zeit nahm Charles Trenet 1941 das Lied „Espoir“, also „Hoffnung“ auf. Und welcher General war damals die große Hoffnung Frankreichs? Er wurde später erster Präsident der fünften Republik.



Aus dem letzten Wort seines Namens soll gefunden und aufgeschrieben werden: der dritte Buchstabe.

5. Frage

Die Inspiration zu Musik No. fünf stammt von Woody Guthrie. 2020 veröffentlichten die Ookee Dokee Brothers das Lied „Hope Machine“. Seine Gitarren verzierte Guthrie oft mit einem Spruch aus vier Wörtern.



Bitte notieren Sie: denjenigen Buchstaben, der am häufigsten – nämlich fünf Mal – in ihm vorkommt.

6. Frage