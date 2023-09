Zuhörerinnen und Zuhörern jenseits der 50 dürfte zum Thema als erstes das Lied „Musik, Musik, Musik“ – auch bekannt als „Ich brauche keine Millionen“ – in den Sinn kommen. Geschrieben wurde es 1939 für den Revuefilm „Hallo Janine“. Der Textdichter ist Hans Fritz Beckmann, die erste Aufnahme stammt von Marika Rökk. In der Sendung zu hören ist eine Version aus dem Jahr 1962 – da versammelten sich am 26. März in Studio 7 des RIAS: Udo Jürgens, Peter Beil, Greetje Kauffeld und Pirko Manola. Gesucht wird: der Komponist des Liedes.



Der erste Buchstabe aus seinem Familiennamen ist auch der erste des diesmal gesuchten Ratewortes.