Das erste Musikstück handelt vom ersten Zahn eines Kindes. Junge Eltern kennen diese Erleichterung, wenn er endlich durch ist und der Nachwuchs sich langsam wieder beruhigt. Um 1850 komponierte Carl Loewe das Lied „Der Zahn“ (in der Sendung gesungen von Hermann Prey). Der Textdichter hatte zu diesem Zeitpunkt längst ins Gras gebissen; allerdings machte ihn sein Werk unsterblich: Franz Schubert vertonte sein Gedicht „Der Tod und das Mädchen“; das „Abendlied“ wurde durch Johann Abraham Peter Schulz zum Evergreen. Den Auftaktbuchstaben des Rätselwortes finden Sie im Vor- wie im Familiennamen dieses Lyrikers an jeweils letzter Stelle.

1928 vertonte Kurt Weill die von Bertold Brecht getextete „Moritat von Mäckie Messer“. In den 1950er Jahren wurde dieses Lied, in dem Brecht seinem Publikum erklärte, wo beim Haifisch die Zähne sitzen, zum Welterfolg – was Texter und Komponist allerdings nicht mehr miterlebten. In Brechts Todesjahr 1956 nahm Caterina Valente eine französische Version auf: die „Complainte de Mackie“. Und wie heißt das von Brecht und Weill geschaffene „Theaterstück mit Musik“, aus dem das Lied stammt?



Aus seinem Titel finden und notieren Sie bitte: den drittletzten Buchstaben.