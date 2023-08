Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2924

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und einer Silbe

1. Frage

Musik No. Eins ist das „Deuxième Air“ aus dem „Trompetenkonzert für die Feste auf dem Kanal von Versailles“ des Komponisten Michel-Richard Delalande. Für seine Residenz vor den Toren von Paris hatte Ludwig XIV. extra einen Kanal anlegen lassen, um darauf mit seinem Hofstaat umherfahren zu können. Und welchen Beinamen trug Ludwig XIV.?



Aus der deutschen Übersetzung dieses Namens notieren Sie bitte: den letzten Buchstaben.

2. Frage

1960 nahm ein Niederländer mit dem Lied „Wat Een Geluk“ am Grand Prix Eurovision de la Chanson (heute kurz ESC genannt) teil. Die Tatsache, dass er nur den vorletzten Platz belegte, tat seiner Karriere allerdings keinen Abbruch. Auf der B-Seite der Single besang er dann den „Panama Kanaal“. Das bekannteste Lied dieses später als Showmaster bekanntgewordenen Niederländers ist heute längst überholt.



Den gesuchten Buchstaben finden Sie in seinem Künstlervornamen an erster und in seinem Künstlernachnamen an dritter und vierter Position.

3. Frage

Wenn man in Berlin wohnt und den Weg zum Wannsee scheut, kann man sich abends auch noch mit einem Getränk an die Spree setzen. Als Naherholungsziel fast noch beliebter ist der Landwehrkanal. Ihn besang 2020 auf dem Album „Alles in allem“ der gebürtige Berliner Blixa Bargeld. Und das tat er als Teil welcher Gruppe?



Ihr Name besteht aus zwei Wörtern, zielführend ist: der fünfte Buchstabe vom zweiten Wort.

4. Frage

Kanäle waren ein wichtiger Teil der Infrastruktur der frühen Industriellen Revolution, was man heute noch im Norden Englands sehen kann. In fast jedem größeren Ort gibt es dort einen Kanal – so auch in Salford bei Manchester. Von dort stammte der Mann, der seiner Stadt 1949 mit dem Lied „Dirty Old Town“ ein zweifelhaftes Denkmal setzte. In der Sendung zu hören ist es in der Interpretation der Band The Pogues von 1985. Mit bürgerlichem Namen hieß der Komponist James Henry Miller, seine dritte Ehefrau war die Folksängerin Peggy Seeger.



Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie in seinem Künstlernachnamen – mit dem er auf seine schottischen Wurzeln anspielte – an dritter und vierter Position.

5. Frage

In dem Lied „O canal“ der brasilianischen Sängerin Elza Soares geht es um einen (vermutlich eher mythischen) Kanal aus der Zeit Alexander des Großen. Die vermutlich älteste erhaltene, auf jeden Fall aber die längste von Menschen angelegte Wasserstraße der Welt ist der Kaiserkanal. Und der liegt in welchem Land?



Wenn Sie die Staatsform weglassen, sitzt der benötigte Buchstabe im Namen des Landes an zweiter Position.

6. Frage

Wie zu Beginn erwähnt, durchschwamm vor 97 Jahren erstmals eine Frau den Ärmelkanal – der allerdings kein Kanal im engeren Sinne, also keine von Menschenhand erschaffene Wasserstraße ist. Trotzdem beschließen wir das Rätsel mit dem Lied „Channel Swimmer“ der britischen Gruppe 10cc. Und zu welchem Ozean gehört dieser „Kanal“, den die Briten gerne „English Channel“ nennen?



Der zweite oder der sechste Buchstabe aus seinem Namen beschließt den gesuchten Ratebegriff.