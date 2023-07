Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2922

Gesucht wird: ein aus dem Englischen stammendes Substantiv mit sieben Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Musik Nummer eins stammt aus dem Jahr 2017 und ist das Titellied des Albums „Der perfekte Moment… wird heut verpennt“. Wir suchen den 1962 in Lünen als Matthias Otto geborenen Sänger, der hier ausnahmsweise mal nicht vom Palast Orchester, sondern von einer Ukulele und den Humpe-Schwestern begleitet wird. Das Telefon kann dieser Herr trotz der erklärten Absicht, faul zu sein, getrost eingeschaltet lassen, denn – ihn ruft ja eh kein Schwein an.



Der vierte Buchstabe aus seinem Künstlernachnamen eröffnet den Buchstabenreigen.

2. Frage

1968 schrieb der schwedische Kontrabassist Georg Riedel gemeinsam mit dem Pianisten Jan Johansson die Musik für eine deutsch-schwedische Fernsehserie nach Romanen von Astrid Lindgren. 2003 spielten schwedische Künstler einige dieser Lieder neu ein. In der Sendung zu hören sind Sara Isaksson und das Anders Widmark Trio mit dem Stück „Mors Lilla Lathund“. In der deutschen Synchronfassung hieß das Lied „Faul sein ist wunderschön“. Und wie heißt die Kinderbuch-Figur, die dieses Lied in der Verfilmung von 1968 singt?



Aus ihrem Nachnamen notieren Sie bitte: den achten Buchstaben.

3. Frage

1959 schrieb der in Wien geborene Komponist Ernst Křenek sechs Motetten nach Texten eines 1883 in Prag geborenen Schriftstellers. Die sechste dieser Motetten trägt den Titel „Müßiggang“; in der Sendung wird sie gesungen vom RIAS-Kammerchor. Das bekannteste zu Lebzeiten des Dichters erschienene Werk ist die Erzählung „Die Verwandlung“ von 1915.



Aus dem Vornamen dieses 1924 verstorbenen Mannes notieren Sie bitte gleich zwei Buchstaben, und zwar: den zweiten und den vierten.

4. Frage

1968 sang Hildegard Knef das Lied „Dafür bin ich leider viel zu faul“. In der Originalfassung heißt das Stück „The Laziest Gal in Town“. Gesucht wird: der Komponist und Textdichter. Sein größter Hit dürfte das Lied „Night And Day“ sein; das Musical „Kiss Me, Kate“ wurde ebenfalls zum Dauerbrenner.



Den rätselhaften Buchstaben finden Sie an zweiter Position in seinem Vor- wie in seinem Familiennamen.

5. Frage

1980 gründete Tracey Thorn im britischen Hatfield die Postpunk Girl-Group „Marine Girls“. In der Sendung zu hören ist der relaxte Titeltrack ihrer zweiten LP von 1983: „Lazy Ways“. Bereits im Jahr zuvor hatte Tracey Thorn mit ihrem späteren Mann Ben Watt ein Duo ins Leben gerufen, mit dem die beiden zu internationaler Bekanntheit gelangen sollten. Ihr größter Hit war 1994 die Single „Missing“.



Der Name dieses Duos besteht aus vier Wörtern; den lösungsorientierten Buchstaben finden Sie an zweiter Position im zweiten Wort.

6. Frage

Der größte Hit der Bochumer Gruppe Geier Sturzflug war 1983 das Lied „Bruttosozialprodukt“. 2006 lieferten sie mit der Single „Wir müssen lernen, faul zu sein“ sozusagen die Antithese. Zur Musik gesucht wird: der Autor des Gedichts „Lob der Faulheit“. Heute kennt man diesen Schriftsteller der Aufklärung vor allem für seine Dramen wie „Emilia Galotti“ oder „Nathan der Weise“.



Der dritte oder der vierte Buchstabe aus seinem ersten Vornamen beschließt den gesuchten Ratebegriff.