Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2917

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Musikstück No. eins trägt den Titel „O pastor animarum“ (in der Sendung zu hören in der Interpretation des Choir of St. John's College in Cambridge). Die Komponistin war tatsächlich eine Musik-Pionierin – sie war aber auch Dichterin sowie Natur- und Heilkundlerin. Geboren wurde diese Universalgelehrte des Mittelalters im Jahr 1098, gestorben ist sie am 17. September 1179 im Kloster Rupertsberg.



Ihr Name besteht aus drei Wörtern; den Auftaktbuchstaben zum gesuchten Ratebegriff finden Sie im zweiten Wort an erster Position.

2. Frage

Auch die zur zweiten Musik gesuchte Künstlerin war eine religiöse Frau. Tagsüber sang sie Gospel in der Kirche; nachts brachte sie die Musik des Lichtes auf die Bühne schummriger Clubs. Als Gitarristen war Memphis Minnie vermutlich noch früher; die hier gesuchte Frau war aber ein wesentlicher Einfluss auf Künstler wie Little Richard, Elvis oder Keith Richards. Und für viele ist sie die erste Gitarristin des Rock’n’Roll. Wir hören sie mit dem Lied von 1961, „God Is Wonderful“.



Aus dem Vornamen dieser mutmaßlich bisexuellen schwarzen Pastorenfrau, die bereits in den 1940er Jahren eine verzerrte E-Gitarre spielte, soll gefunden werden: der zweite Buchstabe.

3. Frage

Die bislang einzige Frau, die zwei Nobelpreise gewann, ist die Pionierin der Strahlenforschung Marie Curie. In der Sendung zu hören ist ein Stück aus der Musik, die Krzysztof A. Jankcak für den Dokumentarfilm „Auf den Spuren von Marie Curie“ komponierte. Benannt ist es nach der Universität, die die junge Marie in Paris besuchte. Ihr Name ist eigentlich der Name eines Gebäudes, in dem 1253 ein Kolleg gegründet wurde. Und der besteht aus einem einzigen Wort.



Der dritte Buchstabe bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

4. Frage

1928 flog Amelia Earhart als erste Frau Nonstop über den Atlantik – allerdings „nur“ als Passagierin. Vier Jahre später flog sie dann selbst. 1937 startete sie zur ersten Erdumrundung entlang des Äquators. Nach drei Vierteln der Strecke verlor sich ihre Spur im Pazifik. Bei all ihren wichtigen Flügen benutzte sie Maschinen desselben Herstellers. Und wie heißt diese Flugzeugfirma? Dort baute man auch das Aufklärungsflugzeug U-2 sowie den berüchtigten Starfighter.



Aus ihrem Namen notieren Sie bitte: den fünften Buchstaben.

5. Frage

Ada Lovelace war die Tochter des englischen Dichters Lord Byron. In die Geschichte eingegangen ist sie als die erste Person, die ein Computerprogramm entwickelte – und das bereits in den 1840er Jahren. In der Sendung zu hören ist Raph Clarkson’s Dissolute Society mit einem Lied über die zahlenbegeisterte Aristokratin. Und welcher deutsche Ingenieur gilt heute als der Konstrukteur des ersten funktionsfähigen und frei programmierbaren Computers?



Aus seinem Familiennamen finden und notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

6. Frage