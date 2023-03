Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2903

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

1976 nahm Gisela May das Lied „Danach“ auf. Die Musik stammte von Henry Krtschil, der Text war ein Gedicht aus dem Jahr 1930, als der Tonfilm hierzulande seinen Siegeszug begann. Der Autor kolportiert hier denjenigen Teil einer Love Story, den man im Kino nicht zu sehen bekommt. Und wie heißt der Textdichter, der sich auch als Journalist, Schriftsteller und vor allem als Satiriker betätigte? Dieses „goldene Herz mit eiserner Schnauze“ nahm sich 1935 in Göteborg das Leben.

Der dritte Buchstabe aus seinem Vornamen macht den Auftakt zum diesmal gesuchten Ratewort.

2. Frage

1929 ersannen Bertolt Brecht, Elisabeth Hauptmann und Kurt Weill als Nachfolger der „Dreigroschenoper“ das Songspiel „Happy End“. Aus ihm stammt das „Lied von der harten Nuss“. In der Sendung ist es in einer Interpretation von Lotte Lenya zu hören. Und wer erhielt ebenfalls 1929 den allerersten Oscar in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“? 1930 spielte er in dem Film „Der Blaue Engel“ den Professor Unrat. Nach Kriegsende belegten ihn die Alliierten mit einem lebenslangen Auftrittsverbot.

Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie im Vornamen dieses deutschen Schauspielers an dritter und in seinem Familiennamen an fünfter Position.

3. Frage

Musik Nummer drei stammt von Bodo Wartke und trägt den Titel „Happy End“. Auf letzteres war der österreichische Kaiser Joseph II. geradezu fixiert. 1776 erließ er ein Dekret, demzufolge alle in seiner Lieblingsspielstätte aufgeführten Stücke ein glückliches Ende haben mussten. Zu diesem Zweck schrieb man sogar Tragödien wie „Romeo und Julia“ oder „Hamlet“ um. Wie hieß der Aufführungsort, an dem in Wien diese positiven Enden präsentiert wurden?

Aus seinem Namen soll gefunden und aufgeschrieben werden: der fünfte oder der neunte Buchstabe.

4. Frage

Das vierte Musikstück der Sendung stammt von Bernadette La Hengst und trägt ebenfalls den Titel “Happy End“. Wenn eine von der Akademie ausgezeichnete Persönlichkeit ihren Oscar verkaufen will, muss sie ihn zuerst für den Rücknahmepreis von einem Dollar der Akademie anbieten. Dazu müssen sich seit 1950 alle Preisträger schriftlich verpflichten. Die Erben von Orson Wells hatten das Problem nicht, da er seinen ersten Oscar bereits 1942 bekam. Und für welchen Film?

Aus seinem Titel notieren Sie bitte: den dritten Buchstaben.

5. Frage

1984 veröffentlichte ein britischer Singer-Songwriter sein siebtes Studioalbum mit dem Titel „Body And Soul“. Auf ihm befindet sich das Lied „Happy Ending“, ein Duett mit der Sängerin Elaine Caswell. Seinen größten Hit hatte er 1982 mit dem Stück „Steppin’ Out“.

Der dritte Buchstabe aus dem Vornamen dieses Sängers und Komponisten bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

6. Frage

Musik Nummer sechs stammt von dem Brasilianer Tom Zé und trägt den uns mittlerweile vertrauten Titel „Happy End“. Und aus welchem Material bestehen die Oscar-Statuen heute zum überwiegenden Teil?

Der zweite Buchstabe aus dem Namen dieser antiken Legierung beschließt das gesuchte Ratewort.