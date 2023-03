Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2904

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Zur ersten Musik suchen wir den Komponisten. 1871 schrieb er die Suite „Jeux d’enfants“ für Klavier zu vier Händen. Die Nummer sieben dieser „Kinderspiele“ trägt den Titel „Les bulles de savon“, also: die Seifenblasen (in der Sendung zu hören in der Interpretation des Geschwisterpaars Zala und Val Kravos). Berühmt wurde der Komponist mit der Oper „Carmen“.



Der erste Buchstabe aus seinem Familiennamen macht den Auftakt zum gesuchten Ratewort.

2. Frage

Auch zu Musik Nummer zwei soll der Urheber gefunden werden. Um 1920/21 setzte er mit dem „Algi-Song“ einer damals bekannten Seifenmarke ein musikalisches Denkmal. Der 1900 in Dessau geborene Komponist gehört zu den Stammgästen des Sonntagsrätsels.



Den gesuchten Buchstaben finden Sie in seinem Familiennamen an zweiter Position.

3. Frage

1961 erschien die Single „A Little Bit Of Soap“ der US-amerikanischen Rhythm and Blues-Gruppe The Jarmels. Sie selbst waren damit nur mäßig erfolgreich, allerdings wurde eine Coverversion der Gruppe The Fabulous Echoes aus Hong Kong 1963 zum großen Hit auf Radio Ceylon. Und welchen Namen trägt der Inselstaat Ceylon seit 1972?



Er besteht aus zwei Wörtern; den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie im zweiten Wort an dritter Stelle.

4. Frage

5. Frage

1963 nahm die brasilianische Sängerin Sonia Delfino das Lied „Bolinha de sabão“ auf. Wie schon in der ersten Musik geht es auch hier wieder um Seifenblasen – was sogar akustisch illustriert wird. Und wie nennt man das Herstellen von Seifen? Bzw. die Personen, die das Handwerk des Seifenherstellens ausüben?



Der zweite Buchstabe aus einem dieser Wörter bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

6. Frage

Eine im Radio oder im Fernsehen ausgestrahlte Endlos-Serie bezeichnet man auch als „Seifenoper“. Da in ihren frühen Tagen vor allem Hausfrauen das Zielpublikum waren, wurden die Werbeeinblendungen von Waschmittelfirmen dominiert. So kam es zu der Bezeichnung „Soap Opera“. Irgendwann gab es das Ganze dann auch als angebliches Dokumentarformat. Eine solche „Doku Soap“ besang 2013 ein Österreichischer Liedermacher. Bekannt wurde er mit Liedern wie „Es lebe der Sport“ oder „Macho Macho“.



Der vierte Buchstabe aus seinem Vornamen oder der dritte aus seinem Familiennamen beschließt den diesmal gesuchten Ratebegriff.