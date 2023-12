Im vergangenen Jahr hatte es in Berlin Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter gegeben. Die Ereignisse lösten scharfe Kritik und kontroverse politische Debatten aus.

Dieses Jahr rechnet die Polizei mit noch mehr Gewalt als im Vorjahr, auch aufgrund der angespannten und emotionalen Lage wegen des Krieges in Nahost. Womit ist zu rechnen und wie hat sich die Berliner Polizei vorbereitet?

Die Stadt setzt unter anderem auf Polizeipräsenz: Mehr als 2.000 Berliner Polizisten sollen in der Silvesternacht im Einsatz sein, unterstützt werden sie durch Einheiten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und von der Bundespolizei. Statt 150 Streifenwagen – wie sonst nachts üblich – werden 220 eingesetzt.

Auch die Justiz werde in der Silvesternacht in Bereitschaft sein, um Haftbefehle zu prüfen oder Nachermittlungen einzuleiten, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner.

Es gibt drei Verbotszonen für Feuerwerk: in der Sonnenallee in Neukölln, in Schöneberg im Steinmetzkiez und am Alexanderplatz. Dort sollen Absperrungen und Kontrollen stattfinden. Außerdem gilt ein neues Polizeigesetz, das der Polizei ein härteres Vorgehen gegen Gewalttäter erlaubt. Polizisten dürfen mit Bodycams filmen, wenn die Gefahr einer Eskalation besteht, sie dürfen regulär Elektroschockpistolen einsetzen, die sogenannten Taser. Außerdem darf die Polizei potenzielle Täter fünf Tage in Präventivgewahrsam nehmen. Bisher war das nur für zwei Tage möglich.

Mit einem „Bündel aus Prävention und Repression“ wollen Polizei und Senat verhindern, dass sich Angriffe auf Einsatzkräfte wiederholen. Polizei und Feuerwehr haben in den vergangenen Monaten beispielsweise Schülerinnen und Schüler zu Präventionsveranstaltungen eingeladen. Dabei ging es um einen respektvollen Umgang untereinander, mit Polizisten und Feuerwehrleuten. Auch im Netz werben die Einsatzkräfte für Rücksichtnahme.

Redaktionell empfohlener externer Inhalt Mit Aktivierung des Schalters (Blau) werden externe Inhalte angezeigt und personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können die Anzeige und die damit verbundene Datenübermittlung mit dem Schalter (Grau) jederzeit wieder deaktivieren.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik spricht vom größten Polizeieinsatz der letzten Jahrzehnte an Silvester. Das Polizeiaufgebot ist zum einen eine Reaktion auf die Angriffe auf Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht vor einem Jahr. Hinzu komme aber noch „die Emotionalisierung durch den Konflikt im Nahen Osten und der immense Schutzbedarf jüdischer und israelischer Menschen und Einrichtungen“, so Slowik. „Wir gehen durchaus davon aus, dass diese Emotionen auch auf der Straße ausgelebt werden.“

In der Silvesternacht 2022/23 wurden Einsatzkräfte unter anderem mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sprach kurz nach den Vorkommnissen von mehr als 120 entsprechenden Vorfällen. Laut Polizeiangaben wurden über 40 Polizisten und 15 Feuerwehrleute verletzt. Wegen Angriffen auf Polizei und Rettungskräfte hatte die Polizei 44 Verdächtige identifiziert. Viele der Tatverdächtigen sind sehr jung, ein Großteil noch nicht volljährig.

Kurz nach den Angriffen war zunächst – aufgrund einer missverständlich geschriebenen Pressemitteilung der Polizei – von 145 Festgenommenen die Rede. Diese Zahl wurde wenige Tage später korrigiert.

Im Rückblick, sagt Polizeipräsidentin Barbara Slowik, sei die reine Zahl der Angriffe 2022 auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte nicht viel höher gewesen als in den Jahren vor Corona, 2018 und 2019. „Ähnlich viele Angriffe gab es auch schon früher. Allerdings war die Qualität der Angriffe im letzten Jahr neu, etwa wenn Rettungskräfte in mutmaßliche Hinterhalte gelockt und angegriffen wurden.“

Die Polizei hatte die Ereignisse der Silvesternacht am Neujahrsmorgen schnell und sehr deutlich eingeordnet. Wörtlich hieß es, die Polizei verzeichne „massive Angriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte im gesamten Stadtgebiet, die in ihrer Intensität mit den Vorjahren nicht zu vergleichen sind“.

Es folgte eine scharfe Debatte über die migrantische Herkunft einiger der Täter, über gelungene oder gescheiterte Integration und Ursachen von Jugendgewalt: Von den 44 identifizierten Verdächtigen waren 18 Ausländer, 10 hatten eine ausländische und die deutsche Nationalität, 16 waren Deutsche.

„Es gibt natürlich immer so eine Wechselwirkung zwischen Politik und Polizei, und verschiedene Parteien versuchen, solche Themen für sich zu nutzen“, sagte der Jurist Tobias Singelnstein der Nachrichtenagentur edp.

CDU-Chef Friedrich Merz sprach in einer Talkshow von „kleinen Paschas“, deren Eltern sich Zurechtweisungen ihrer Söhne in der Schule verböten. Später relativierte er seine Aussage. Die Berliner CDU erfragte im Innenausschuss die Vornamen von Tatverdächtigen - auch von jenen mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Es zeige sich, "dass wir es auch 2023 leider nicht schaffen, in unserem Einwanderungsland solche Themen zu diskutieren, ohne dabei rassistische Ressentiments zu bedienen", sagte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD) anlässlich der Debatte. „Wir müssen die Täter von Silvester nach ihren Taten beurteilen, nicht nach ihren Vornamen."

Kurz nach den Silvesterangriffen rief die damalige Regierende Bürgermeisterin Berlins Franziska Giffey (SPD) zum Jugendgipfel. Der dort erarbeitete Plan gegen Jugendgewalt sieht unter anderem vor, die außerschulische Jugendsozialarbeit auszubauen und neue Orte für Jugendliche zu schaffen.

Man wisse, dass „diese Jungs aus Kulturräumen kommen, die noch patriarchaler geprägt sind als die Mehrheitskultur in Deutschland“, sagte der Jurist Ademir Karamehmedovic (SPD) über das Milieu, aus dem die vorwiegend migrantischen Tatverdächtigen der Silvesternacht 2022/23 stammen. „Wir müssen uns dann die Frage stellen, was hat dazu geführt, dass diese Kulturräume für unsere Vorstellung von Gleichberechtigung und Gewaltlosigkeit nicht durchlässig genug sind.“

Zu den Ursachen für ein „Abrutschen“ in Gewalt zählt Karamehmedovic eine vielfach empfundene Perspektivlosigkeit. Bei Bewerbungen, Prüfungen oder auf dem Wohnungsmarkt hätten Menschen mit „migrantisierten Namen“ erwiesenermaßen statistisch schlechtere Chancen. Das alles führe nicht gerade dazu, dass sich „diese Kids zu Deutschland und zu unserem Rechtsstaat bekennen“.

Böllerverbot

Im Zuge der Debatte wurde auch ein Verbot des privaten Feuerwerks zu Silvester gefordert, darunter von der Gewerkschaft der Polizei, den Grünen im Bezirksparlament von Berlin-Neukölln und einem Bündnis von Umwelt- und Gesundheitsorganisationen. Auch 59 Prozent der Bevölkerung befürworten laut einer Umfrage der Verbraucherzentrale Brandenburg ein Böllerverbot. In einigen Städten gibt es bereits lokal beschränkte Verbotszonen, so beispielsweise in Berlin, Hamburg, München, Hannover, Bremen, Nürnberg, Trier, Weimar und Göttingen.

„Diese Verbotsdiskussion hilft überhaupt nicht weiter“, sagt dagegen der Konfliktforscher Andreas Zick. Denn Verbotsdiskussionen würden von vielen, die eine „große Party“ wollten, sofort als Einengung der Freiheit uminterpretiert. „Sie werden versuchen, die Freiheit wiederherzustellen.“

Alternativen und andere Räume schaffen

Zick plädiert stattdessen dafür, über andere Feierkulturen zu Silvester nachzudenken. Ein Beispiel könnte Frankreich sein. Dort wird der Jahreswechsel mit sehr viel weniger privatem Feuerwerk begangen.

Alternativen zu schaffen und Räume neu aufzustellen, könnte ebenfalls helfen, Gewalt und Angriffe zu vermeiden. „Viele Menschen machen da ja mit, weil sie an Plätze gehen, eine Silvesterparty erleben wollen, und diese Party findet gar nicht statt. Da ist keine Musik zu hören, sondern da wird wahnsinnig rumgeböllert – und diese Räume können anders gestaltet, anders genutzt werden.“

So macht es zum Beispiel die Stadt Wittstock in Brandenburg: Hier gibt es seit 2005 ein großes öffentliches Feuerwerk, das mehrere Tausende Zuschauer besuchen.

Härtere Strafen und schnellere Strafverfolgung

Um Krawalle und Angriffe auf Einsatzkräfte zu vermeiden, hält jeder Zweite harte Strafen für das Mittel der Wahl. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa ergeben. Dieser Auffassung widerspricht der Kriminalpsychologe Thomas Bliesener: „Wir haben international eine Fülle von Studien, die diesen Zusammenhang untersucht haben, und die sind sehr übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht die Höhe der Strafe ist, die eine präventive, verhütende Wirkung hat.“

Entscheidend wäre eher das subjektiv wahrgenommene Risiko, erwischt oder bestraft zu werden. Doch die meisten Straftäter dächten überhaupt nicht über die Folgen ihres Tuns nach, zumal oft noch Alkohol im Spiel sei.

Ob schnelle Bestrafungen entscheidend sind beim Umgang mit jugendlichen Straftätern, da sind die Experten geteilter Ansicht. Während der Kriminalpsychologe Thomas Bliesener davon ausgeht, dass dieses Kriterium nicht wirklich ausschlaggebend ist, hat Sven Frische von der Integrationshilfe des Evangelischen Jugendfürsorgewerks in Berlin andere Erfahrungen gemacht. „Es ist schwieriger, wenn die Tat schon ein oder zwei Jahre her ist. Dann steht der Jugendliche oft an einem anderen Punkt“, erläutert er. Schließlich sind ein oder zwei Jahre für junge Menschen ein anderer Entwicklungszeitraum als für ältere Erwachsene.

So oder so sind schnellere Verfahren in Fällen wie zu Silvester 2022/23 in Berlin oft gar nicht möglich: Die Geschehnisse vor Ort sind unübersichtlich und verworren. Das macht die Ermittlungen schwierig und langwierig. Allein die Auswertung des Videomaterials der Silvesterangriffe dauerte Wochen.