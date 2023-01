Angriffe auf Einsatzkräfte zu Silvester

Die Gewalt gegen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht hat zu einer Debatte über die mutmaßlichen Täter und mögliche Konsequenzen geführt. Bei den Angriffen unter anderem mit Feuerwerkskörpern wurden allein in Berlin 41 Polizisten und 15 Feuerwehrleute verletzt. Ein Schwerpunkt war das als Problembezirk bekannte Neukölln.

Zick geht davon aus, dass die meisten Täter, "die jetzt dingfest gemacht werden", einen deutschen Pass haben: "Wir leben in Krisenzeiten, da wird die Migrationskarte wieder gezogen."

Randale an Silvester

Auch die Buchautorin Souad Lamroubal ("Yallah Deutschland, wir müssen reden!") verurteilt den pauschalen Blick auf die Herkunft der Täter. Wie immer, nachdem derartig "traurige Dinge" passiert seien, gehe es um Migration und die migrantische Community. "Woran wurde das tatsächlich festgemacht?", fragt sie. Und: "Wieso ist uns diese Unterscheidung so wichtig?"

Dabei sei doch bekannt, "dass diese Pauschalisierungen uns nicht unbedingt zu einer besseren Gesellschaft machen". Lamroubal fordert, genauer und "mit Feingefühl" hinzuschauen und zu fragen, um was für Menschen es sich handele. "Was brauchen die Menschen? Welche Strukturen haben vielleicht auch dazu beigetragen, dass so etwas passiert?"